Az életük romokban, egyetlen éjszaka alatt mindenüket elvesztették

Számos művész és művészeti szakember veszítette el otthonát a Los Angeles-i erdőtüzek miatt. Ők most gyakorlatilag az életük munkáját gyászolják. Ráadásul az összes helyi múzeum bezárt, kettő pedig porig égett.

„62 évesen nehéz megélni, hogy egyetlen éjszaka alatt az egész életünket elveszítettük” – mondta Diana Thater képzőművész a The New York Times-nak adott telefonos interjújában egy barátja házából a Los Angeles-i Atwater Village negyedben, ahol férjével, és három macskájukkal együtt a földön alszanak. „Most minden, amink van, ebben a kis szobában található.”

Kétségbeesettség

Thater azon Los Angeles-i művészek közé tartozik, akik a Los Angeles-i tűzvészben elvesztették műtermeiket, műalkotásaikat – és néhány esetben otthonukat is. A legtöbben ezekben a percekben is életük darabjait próbálják összeszedni, miközben azon aggódnak, hogyan folytassák az életüket.

A Los Angeles-i festő, Alec Egan két évet töltött az egyéni kiállítása előkészítésével, amely 2025 január végén nyílt volna meg a Wilshire Boulevard Anat Ebgi galériájában. De most minden festménye a tűz martalékává vált.

„Rettenetes, kétségbe vagyok esve”

– mondta Egan Alec, aki feleségével és két kisgyermekével jelenleg egy hotelben húzták meg magukat.

Camilla Taylor képzőművész „több mint 20 éves művészetét” gyászolja, amely több száz, ha nem ezer fémből, kerámiából és üvegből készült nyomatokat, rajzokat és szobrokat tartalmaz. Ezeket az otthoni stúdiójában tárolta, azt remélte, hogy idén három kiállítása is megnyílik. „Az alkotások általában nagyon az utolsó pillanatban készülnek el, de ezúttal gyorsabb voltam, decemberben a kiállítás anyagának a fele megvolt. Büszke voltam magamra, erre most minden odalett.”

Odaveszett nyuszik

A tűzvész miatt a múzeumok és galériák bezártak Los Angelesben, a bemutatókat pedig elhalasztották. Az Art News szerint két múzeum leégett. Az egyik az altadenai Nyuszi Múzeum, amelynek a mintegy 50 ezer darabos gyűjteménye teljesen megsemmisült. Steve Lubanski társtulajdonos a lapnak azt mondta, hogy csaknem 40 évnyi munka veszett oda.

Csak néhány nyuszi tárgyat tudtunk megmenteni. Ráadásul a múzeum volt az utolsó épület, amely a környékünkön leégett. A kollégám, Steve bátran próbált oltani, de amikor a szomszédos épület leomlott, a tűz átterjedt a múzeumra.

Az 1998-ban alapított intézmény kultikus hírnévre tett szert, és többször szerepelt a Guinness-rekordok könyvében. Tavaly márciusban az SFGate hírportál a Nyuszi Múzeumot „Kalifornia egyik legfurcsább, legvadabb helyeként” jellemezte.

A város legnagyobb művészeti intézményeinél ennél csak jobb dolgok történtek. A Pacific Palisades-i Getty Villát is elérte a tűz, de maga a múzeum nem sérült, a lángok csak a fákat és a növényzetet égették el az intézmény kampuszán. A Getty Villa és testvérmúzeuma, a Getty Center is zárva tart, valamint valamennyi környékbeli kulturális intézmény, a Los Angeles-i Kortárs Művészeti Múzeumtól egészen a Los Angeles-i Megyei Művészeti Múzeumig.

A filmipart is érinti a tragédia, több sztárnak el kellett hagynia vagy elveszítette otthonát. A tűz miatt több gálaműsor, valamint filmpremier és forgatás is szünetel, elmarad. Néhány napja jelentette be az Akadémia, hogy két nappal elhalasztották az Oscar-díj jelöltjeinek bejelentését. Az eredeti esemény 2025. január 17-én lett volna, de az egy hete tomboló Los Angeles-i tüzek miatt január 23-áre tolták el a bejelentést.

A tüzek miatt rengeteg tévés produkciót kellett leállítani, miután a FilmLA − amely engedélyeket ad a Los Angeles-i forgatásokra − riasztást adott ki, és bejelentette, hogy „a filmgyártás támogatására általában rendelkezésre álló személyzeti erőforrások nem állnak rendelkezésre szükségállapot idején”.