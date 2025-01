Felköltözött a nagyvárosba, és megfordult vele a világ

Dolly Parton nagy családban nőtt fel, tizenegy testvére volt, a zene pedig kiskorától kezdve fontos szerepet töltött be az életében. A Parton család támogatta a kislányt, aki már korán tehetséget mutatott a zene iránt. Dollyt nagybátyja, Bill Owens indította el a szórakoztatóiparban, az énekesnő legalábbis későbbi interjúiban ezt hangsúlyozta.

Dolly Parton a középiskola elvégzése után Nashville-be utazott, hogy elindítsa zenei karrierjét. A fiatal lány a countryénekes Porter Wagoner pártfogoltja lett, akinek a tévéműsorában is fellépett. Parton ezután felkeltette az RCA Records zeneipari moguljainak figyelmét, majd Wagonerrel együtt több mint egy tucat slágert rögzített az RCA-nél. A munkakapcsolatnak köszönhetően Parton villámgyorsan a countryzene egyik legnépszerűbb énekesnőjévé vált.

Alig tíz évvel a Nashville-be költözés után Dolly Parton szólókarrierbe kezdett,

és elkezdett sikert sikerre halmozni: Grammy-jelölések és díjak sokasága a Jolene, a Love Is Like a Butterfly, a 9 to 5 és a Shine című dalokért, az év énekesnője cím, az év előadóművésze cím, Country Music Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame. Mindent megnyert, amit csak el lehet képzelni.

Színésznőnek sem volt utolsó, több filmben szerepelt, és rengeteg műsort készítettek életéről is.1986-ban megnyitotta a Dollywoodot − az Appalache-i hagyományokra összpontosító tematikus parkot − a Tennessee keleti részén található Great Smoky Mountainsben. Két évvel később létrehozta a Dollywood Alapítványt. Életrajzi könyvet, krimit és memoárt is írt, élete során több állami kitüntetést kapott.