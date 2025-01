Vecsei H. Miklós elárulta, hogy telnek a mindennapjai apaként

Mióta megszületett a kisfiuk, nyugalom költözött Vecsei H. Miklós életébe, aki párjával együtt minden pillanatát szeretné kiélvezni a gyermeknevelésnek. Ehhez adottak a körülmények, ugyanis erdei környezetben élik mindennapjaikat, ahol a zöldségtermesztésre is jut idejük.

Vecsei H. Miklós tavaly szeptemberben a közösségi médiában mutatta meg először párját, de a posztból az is kiderült, hogy megszületett a közös gyermekük. A nagy sikerű Semmelweis főszerepét is eljátszó színész korábbi szokásához tartva magát azóta is óvja a magánéletét a nyilvánosságtól. Azonban a napokban egy interjúban mesélt arról, hogyan telnek napjai a családalapítás óta.

A népszerű színész a Nagyasztal című YouTube-videóban árulta el, hogy a babával és feleségével erdei környezetben élnek, van egy zöldségeskertjük is, ahol többek között paradicsomot termesztenek, de a családhoz tartozik egy kiskutya is. Vecsei H. Miklós a részleteket jobban kifejtve elmesélte, jelenleg az a legfontosabb az életükben, hogy együtt figyeljék a világot a kisfiukkal, ezért leginkább Kaláka-dalok szólnak az otthonukban. Hozzátette, ezért is van az, hogy az életében már alig vannak konfliktusok, így nagyon szerencsés embernek tartja magát.

A Story által kiszúrt videóban arról beszélt még „Semmelweis doktor”, hogy a világ annyira felgyorsult, hogy a színház sem képes reagálni a történésekre, mert mire egy próbafolyamat végére érnének, azok már elveszítik az aktualitásukat.