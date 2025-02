Meg kellett műteni Straub Dezsőt, így érzi most magát a színész

Saját maga ismerte el egy interjúban Straub Dezső, hogy pár héttel ezelőtt operációt hajtottak végre rajta. A színész azonban megnyugtatott mindenkit, ez egy tervezett beavatkozás volt, és a felépülése is remek ütemben halad.

A 72 éves Jászai Mari-díjas színész elmondása szerint remek állapotban van, és jó ütemben halad a felépülése, miután januárt végén sérvműtét miatt feküdt kés alá. Straub Dezső a Borsnak adott interjújában elárulta, hogy ez egy tervezett műtét volt, amit még a tavalyi évről halasztott el.

„Még a múlt évről visszamaradt egy kis sérvműtétem, amin túlestem két hete. Most lábadozom, de jó, sőt kiváló ütemben halad a felépülésem. Szóval egészségügyileg is gatyába ráztuk magunkat, így az esztendő kezdetekor” – fogalmazott a színész, aki azt is elárulta, hogy jelenleg egy családi, művészeti vállalkozáson dolgoznak.

Dezső fiam profi zenész, Péter fiamat már szintén ismerik színészként, valamint a kislányom, Napsugár is csapatunk részét képezni majd. Ez a négyes pedig kiegészülhet jó barátokkal, így hatékonyan tudnánk megjelenni a piacon. Ennek a formáját keressük, nagyon erősen

– avatott be a részletekbe Straub Dezső.