Mit művelnek az oroszok a pelmenyivel?

Amikor az ember egy moszkvai kifőzdébe belépve Trump-szlogenes pólót viselő pénztárossal találja magát szembe, aztán azt látja, hogy valaki épp fekete színű töltött tésztát visz el a pulttól, akkor kezd reménykedni, hogy valami érdekesbe csöppent.

A fekete színű töltött tészta amúgy a pelmenyi, az oroszok jellegzetes étele, úgy kell elképzelni, mint a pirogot. Ja, és megmentésre szorul. Merthogy a pénztáros pólóján lévő felirat a Trumptól ismert Make America Great Again mintájára Make Pelmeni Great Again volt, vagyis tegyük újra naggyá a pelmenyit.

A töltött tésztát itthon is lehet enni több budapesti helyen, de a Moszkvába, a futball-vb-re érkezve hallottam az ott élőktől, hogy hiába tradicionális étel, nem túl jó a pelmenyi-helyzet az orosz fővárosban. Sok helyen vacakok az alapanyagok, és rossz minőségű húsból készülnek, emiatt kerültünk a belváros közelében lévő Lepim I Varimba, ahol kicsit újragondolták a pelmenyizést.

A szokásos marhahúsos, sertéshúsos mellett itt olyanok vannak menün, mint a csirkés-rákos, amit tintahal tintájával festenek feketére, vagy a kamcsatkai rákokkal töltött kamcsatszki. Utóbbiról pont lemaradtunk, pedig elvileg ez a ház specialitása, úgyhogy rámentem a fekete pelmenyire. Olyan negyed órát kellett várni, amíg elkészült a rendelésünk, közben folyamatosan pörgött a nappali méretű hely, a pult mögött pedig a közép-ázsiai munkaerő határozott arccal gyúrta és töltötte a tésztát.

Fotó: Lovas Gergő

A fekete pelmenyi reszelt sajttal a tetején érkezett, de érdemes mellé venni tejfölt is, ami magyarként annyira nem esik nehezére az embernek.

Az elsőre lejött, hogy jóval puhább a tészta az otthon kóstolt pelmenyiknél, valószínűleg mert több zsírral készül. A csirke-rák kombináció tökre működött, és nem tolták túl a fűszerezést sem hálistennek, szóval rendben volt dolog, elég hamar belapátoltam egy adagot. A nem színezett tésztájú pelmenyit angus marhával töltötték meg, és kevés zöldfűszerrel szórták meg. Nem volt gond ezzel sem, lehetett érezni, hogy a hús jó minőségű, de azért hasra nem estem tőle.

Ami viszont totál újdonság volt, hogy pelmenyiből van édes verzió is. Ezt meggyel töltötték meg, és nekem rögtön a derelye ugrott be róla, csak nem annyira édes. A meggy kicsit mintha kompótszerű lenne, de az a helyzet, hogy alaposan eltaktikáztam a kóstolást, mert ezen a ponton már annyira eltelített a sok tészta, hogy csökkent a lelkesedésem is.

Fotó: Lovas Gergő

Az viszont jó dolog, hogy a futball-világbajnokságra érkező szurkolóözön az ilyen helyeken fel tudja fedezni egy kicsit az orosz konyhát, mert a stadionok környékén és a stadionokban erre nem sok lehetősége van. Mindenhol a hot-dog, hamburger vonalon utaznak, bár az egyik helyszínen belefutottam sztroganoffba is, de az kritikán alul menza-színvonal volt.

A lényeg, hogy a pelmenyi megmentése elkezdődött, és egész jól halad.