Adj ingyen luxust, lefotózom

Idén januárban kibújt a szög a zsákból. Amikor az influencerként tevékenykedő brit Elle Darby azzal keresett meg egy ír szállodát, hogy szeretne „együttműködni” velük , ami mindkettőjüknek „előnyökkel járna”, a The White Moose nevű hely kikérte magának, és kiposztolta a nő levelét, akinek a nevét ugyan kisatírozták, de a részletekből könnyen ki lehetett deríteni, hogy kiről volt szó. A szálloda üzemeltetői kiakadtak: amíg te ingyen laksz ott, ki fizeti ki a személyzetet? A The White Moose kitiltott minden influencert. Darby később a Youtube-on kért bocsánatot, de igazából onnantól már teljesen mindegy volt, hogyan folytatódik a sztori, mert tökéletes bulvárelemei voltak. Egy szőke, felduzzasztott szájú lány (aki három évvel ezelőtt a Daily Mailben büszkén mutogatta magát fitneszrajongóként), egy kis családi üzlet, ami nem fog hajbókolni egy önérzetes fiatalnak, és az internet nyilvánossága, ami nyilván el fog ítélni bármit, ami nem a szigorúan vett szabályok szerint halad előre. Felmerült, hogy mennyire van joga egy szolgáltatónak így megszégyeníteni valakit online, akármennyire is felháborító az ingyenszállást kunyeráló levele.





De nem is a cicaharc volt igazán érdekes a történetben, hanem hogy nagyon sokan megtudták:





léteznek olyan emberek, akik azzal foglalkoznak, hogy ingyenkosztért és -kvártélyért cserébe szállodákról, éttermekről, konditermekről, wellnesshotelekről és egyéb, néha luxuskategóriájúnak számító szolgáltatásról posztolnak az interneten.

És az egészről laikusként olvasni egyszerre dühítő, hátborzongató és érthetetlen, mert hogy akkor most arrafelé megy a világ, hogy vannak ilyen szép emberek, akik elvárják, hogy kiszolgálják őket, ők pedig ezt internetezéssel fogják kifizetni? Miféle Black Mirror-világ ez? Az influencerek világa mindenkiből előhozza a ludditát, aki azon sóhajtozik, hogy ilyen léhűtőkkel tele van a világ, bezzeg a kőműves két hónap után sem foltozta be a falat a gyerekszoba és a XIV. kerületi atmoszféra között. Léhűtők mindig is voltak és lesznek, az influencerekről pedig végtelen mennyiségű cikket lehet és fognak írni, hiszen ha valakire, hunyorogva, félhomályban, több száz méteres távolságból hasonlítanak, azok az újságírók: az emberek, akiket ingyenes dolgokkal próbálnak lekenyerezni, hogy írjon valamiről szépeket, vagy legalábbis jót, vagy egyáltalán bármit, írhatja Wingdings betűtípusban is, csak legyen link, amit el lehet küldeni az ügyfélnek.



Az influencerek viszont az egész viszony másik végéről érkeznek, van egy garantált követőszám az Instagramon, a Facebookon vagy a Snapchaten, vagy akárhol, ahol mostanában a tinik orgiákat szerveznek a szülők tudta nélkül, van egy kordában tartható megjelenési forma, van egy brand, és ezért kényeztetést, ellátást vagy minimum egy négycsillagos lakosztályt akarnak. Az más kérdés, hogy a közösségi médiás követők számát délkelet-ázsiai lájkfarmokkal és bérkommentelőkkel lehet befolyásolni, vagy hogy mondjuk a nagyzoló brand oroszlánrésze bérelt luxuskocsikból és kölcsönkért mandzsettagombokból áll. A lényeg az, ami látható: egy kép egy szállodai szobában, egy betaggelt helyszín és sok lájk.

Elle Darby esete viszont csak egy a sok közül. Az Atlantic nemrégi cikkében megkeresett több, például maldív-szigeteki luxusszállodát is, ahol közölték az újsággal, hogy igen, naponta több ilyen kérelmet kapnak profi vagy önjelölt influencerektől. A legtöbbet az utóbbiak közül úgy lehet kiszúrni, hogy az alapvető nyelvtannal sem birkóznak meg. Egyhetes ingyenes szállást követelnek, de nem olyan egyértelmű, hogy mit is adnának cserébe, egy rendes influencer legalább bemutatná a szállodát, a környéket, a szolgáltatásokat, de az Atlantic cikke szerint néha csak bikinis képeket posztolnak. Ami a bikinigyártóknak jó, de szállás szempontjából bárhol lehetnének.



Maga az influencerség, illetve az ezzel kuncsorgás annyira idegen, annyira nyugati dolognak tűnt, hogy egy percig sem gondoltam, hogy Magyarországon létezik ilyen. Nem a kuncsorgás, mert az rengeteg formában létezik, hanem az, hogy valaki ezt üzleti tervként használja. A legnagyobb meglepetés nem is az volt, hogy igen, ilyen van itthon, hanem hogy vannak szállodák, amelyek napi ügyes-bajos dolgaiba beletartozik, hogy az ilyen megkereséseket értékelik, vizsgálják, súlyozzák és elbírálják.

A Tripadvisor felhasználói értékelései alapján a portál összerakja mindig a legnépszerűbb magyar szállodák listáját, a szereplők nagyjából felét kerestem meg, és ezeknek kb. fele válaszolt. Volt olyan hotel, ami az amerikai tulajdonos irányelveire hivatkozva nem akart választ adni, de olyan vidéki szálloda is akadt, aminek sosem volt még dolga influencerrel, úgyhogy nem is különösebben tudta feszegetni a témát. De vannak olyan szállodák is, amik hiába szerepelnek a legjobb magyarországi létesítmények között, egyszerűen nem fér bele a költségvetésükbe egy influencer ellátása.



A budapesti topszállodák közül viszont több is megszólalt:

Napi szinten, átlagosan öt megkeresés érkezik hozzánk

– írja Bakos Fanni, a Four Seasons Hotel Gresham Palace PR-menedzsere, és ezt a számot mondja a Continental Hotel marketingmenedzsere, Márton Andrea is: „Két szálloda marketingmenedzsereként nincs olyan nap, hogy ne kapnék napi 4-5-6 emailt a témában."

A válaszok alapján a Four Seasons veszi legkomolyabban az influencereket: elbírálás után egy, maximum két éjszakát ajánlanak fel (ez egy fő részére egy éjszakára 500 euróról indul értékben), de hozzá szoktak csapni a szintén a szállodához tartozó Kollázsban vagy a Lobby Bárban valamennyi fogyasztást. A Four Seasonsben a szelektálás tényleg nem tréfadolog, összevetik a blogger stratégiáját a sajátjukkal, megvizsgálják, „vajon a bizonyos blog DNS-e hasonló-e a Four Seasons márkáéhoz, milyen a képi világa, minősége, követők-lájkolók-kommentelők száma és aránya, milyen más márkákkal dolgozott együtt, milyen témában kommunikál, kaptunk-e media kitet releváns számadatokkal, mekkora az engagement rate – általában 3%-os engagement rate már erősnek számít". Utána még a Socialblade nevű ingyenes portálon is megnézik a social statisztikáit, itt a chartokból ki tud derülni, hogy valaki vette-e a lájkjait, vagy sem. Ha még itt is hezitál a hotel, akkor megkeresik a külföldi PR-ügynökségeket – a Four Seasonst szinte csak külföldi influencerek keresik –,

de jellemzően 50 ezer követő alatti bloggert nem fogadnak.

Az önjelölt influencerek a szállodák szerint általában csak egy egyszerű emaillel szoktak bejelentkezni, de a professzionálisoknál a komoly szándékot „media kit, portfólió, együttműködés bemutatása és külföldről érkező lekérés esetében tartózkodási időtartam képezi", mondja a Tripadvisor listáján első helyet foglaló Aria social media menedzsere, Parti Regina. Őket is szintén főleg külföldiek keresik, bár a High Note SkyBar tetőteraszukkal és a Harmony Spa nevű wellnessrészleggel együtt már vegyes az érdeklődés.

A több szállodát tömörítő Continental Groupnál is egy-két éjszakát szoktak az influencernek adni, reggelivel együtt, bár ott a cég regionális értékesítési, marketing- és PR-igazgatója, Patakfalvi Réka szerint a megkeresésekkel együtt szoktak néha extrémebb kérések is jönni, néha repülőjegyet is kérnek a bloggerek a szállás mellé. „Általában belinkelik az oldalaikat/social media fiókjaikat, hogy meg tudjuk nézni, sokszor már az utazásuk időpontját is megírják. Vannak olyan megkeresések, amiken látszik, hogy nem túl sok időt fordítottak annak megírására, általában ezek azok, akik oldalai sem sokatmondók. Inkább egy-két fő elszállásolásáról van szó, néha azonban szinte egy egész fotós stáb és az influencer számára is kérik, hogy biztosítsunk szállást" – írta emailben a kérdéseinkre. Elég beszédes a bloggerek iparági felkészültségére nézve, hogy legtöbbször nem is tudják, hogy a Hotel Parlament, a Hotel Palazzo Zichy, a Hotel Moments és a Hotel Clark mind-mind egy csoporthoz tartozik, ezért sokszor gyakran elküldik ugyanazt a levelet a mindegyik szálloda címére.

A legegyszerűbb eset az, ha nincs is semmilyen együttműködés, hanem egyszerűen egy híres ember megszáll a szállodában, és jófejségből betaggeli az Instagramon a hotelt, ez történt mostanában az Ariával is, ami Will Smith családjának köszönhetően pöröghet az egész interneten. Vagy amikor Dwayne Johnson megfuttatta a Four Seasonst is, mondván, hogy milyen szép a kilátás az ablakából.

De ha össze is jön a deal, abból mit szerezhet a szálloda? A Continental Hoteltól hangzott el a legjobb érv. „Nagyobb fantáziát látok a megjelenések helyett abban, ha néhány jól használható, professzionális fotót átadnak az itt-tartózkodást követően, főleg az ilyen lehetőségeket preferáljuk" – mondta Márton Andrea, a szálloda marketingmenedzsere. De lehet, hogy erre a kérdésre nem is a hotelek fogják megadni a választ, hanem az influencerek maguk, akik közül szintén megkerestem pár olyat, akik gyakran szerepeltetnek a blogjukon hotelekben készült, betaggelt képeket.

Ott van például Krénn Imre, akinek az Instagramján szinte csak és kizárólag szétszínezett budapesti látképek szerepelnek – és néhány olyan, ahol éppen egy kávét, shake-et vagy egy pohár bort fogyaszt egy olyan helyen, amit be is taggelt. Ő dolgozott már korábban az Ariával. Krénn azt írta emailben, hogy a szállodákat legtöbbször ő keresi meg, de „Magyarország egy viszonylag kicsi turisztikai piac, ezért a hotelek jelenleg még többnyire nem érzik nagy lehetőségnek egy influencer megkeresését". Több tízezer követő nélkül esélye sem lenne, de saját bevallása szerint nem kihasználni akarja őket, hanem együttműködésre törekszik. Szerinte a cégek „egyre inkább rájönnek, hogy kár kifizetni sok milliót egy ismert sztárnak, ha egy influenceren keresztül szintén tömegeket érhetnek el töredék ráfordítással".

Krénnek tényleg több tízezer követője van, velük ellentétben ott van Anna & Marci, azaz a travelisedme, ahol a cikk írásakor az Instagram-követők száma épp 1900 fölött van, mégis szerepeltek már a Petőfi tévében, és a CNN is felhasználta őket már a Destination Budapest című videósorozatukban.

Már a legelején megbeszéltük, hogy a tartalom és a minőség a legfontosabb számunkra, így nem a gyors felfutás a cél. Kerüljük a követő- és lájkvásárlást, igyekszünk a lehető legorganikusabban növekedni és olyan látogatókat bevonzani, akiket őszintén érdekelnek a történeteink

– mondták a kérdésemre, hogy egy influencernek nem kevés-e ennyi követő, de ezek szerint nem. A travelisedme profilja nagyjából szintén tájképekből, épületekről, és páros portrékból áll, szinte mindegyik taggelve: Ritz-Carlton, Aria, 360 Bár, Vígmolnár Csárda, és így tovább.

„Bár sokak azt látják, hogy egész nap csak lógatjuk a lábunkat, ez távol áll a valóságtól. Fotózunk, videót készítünk és vágunk, cikket írunk magyar és angol nyelven, illetve menedzseljük az Instagram-oldalunkat is. Ebből adódóan az adott szálloda hasznosítani tudja az elkészült előre egyeztetett anyagokat" – írják.

Rohonczi Anita, vagyis a Festy In Style már komolyabb tömegeket tud megmozgatni, az Instagram- és Facebook-profilját a számok szerint összesen több mint 700 ezer felhasználó követi. Furcsa módon a Youtube-on sokkal kevesebben, ott csak 4000+ feliratkozója van, pár ezres megtekintésekkel. Ez a Festy-körkép kicsit más: csak úgy záporoznak a márkák a képek leírásában és hashtagekben (L'Occitane, Tipton, Nespresso, Ralph Lauren, Omega), több egzotikus ország is szerepel (Kína, Seychelle-szigetek), ott volt a Roland Garroson is. Amikor először csetelek Rohonczival, akkor éppen egy európai reptéren várja az átszállást Sanghaj felől. Amikor telefonálunk, akkor éppen egész nap otthon dolgozott.

Rohonczi 2009-ben kezdte divatbloggerként, már nemzetközi szintre pályázik, és működik is: a több éves működés és a felhalmozott lájkok miatt már külföldi szállodák is befogadják a portfolióját egy pár napos szolgáltatásra. Olyan is van, hogy direktben őt keresik meg, és ha a szálloda fizeti a repjegyeket, akkor megy is. Egy harmadik lehetőség, hogy turisztikai hivatalok, egy adott ország népszerűsítésén dolgozó PR-ügynökségek keresik meg, akiken keresztül aztán eljuthat Dubajba vagy Kínába. Egészen kiterjedt stábja van: személyi asszisztens, fordító, vágó, videós, fotós, és így tovább. Ő is érzi, hogy az egész mennyire szürreális, hogy így eljuthat olyan szállodákba, ahol egymillió forintba kerül egyetlen éjszaka. „Pár éve rámentem a luxusra", mondja nekem a telefonba Rohonczi, mert rájött, hogy van egy piaci rés ebben Magyarországon, és akár az egész világon is. Amikor arról kérdezem, hogy mi történik akkor, amikor az influencer-lufi ki fog pukkadni, és olyan szigorúan lesznek szabályozva a reklámok a közösségi felületeken, hogy képtelenség lesz majd megélni belőle, akkor azt mondja az eredetileg térképész végzettségű influencer, hogy majd megy tovább. Amikor 2009-ben elkezdte, még sem Instagram, sem Facebook, sem Snapchat, sem Viber, semmi ilyesmi nem volt. Ha ezeknek mind vége, akkor majd csinál mást.

Szállodák akkor is lesznek.