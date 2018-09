Az egyik legjobb hely a kínai negyedben: Új Szemle

Cím: Mázsa tér. 3-5 udvar, emeleten

Az Új Szemlét 2000-ben alapította a jelenlegi főszerkesztő, Geng Jie férje. Ő kezdetben más kínai nyelvű lapokban segített be, aztán úgy döntött, hogy saját újságot alapít. A lapnak nyomtatott és az online verziója is van, az utóbbi pár évben pedig a Kínában népszerű Wechaten több mint 10 ezer követőt gyűjtöttek össze. A nyomtatott verzió csütörtökön jelenik meg, és ingyenesen hozzáférhető a környékbeli boltokban, éttermekben, nagyobb cégeknél, a piacon és a kínai nagykövetségen is. Az újságot budapesti kínaiak írják, de volt már olyanra is példa, hogy Kínában találtak jelentkezőt egy újonnan meghirdetett újságírói pozícióra.

A lapban a helyi kínaiakat foglalkoztató magyar gazdasági és kulturális hírek mellett Kínával kapcsolatos hírekről számolnak be: minden számban van egy angol nyelvű oldal, ezt egy kínai napilappal partnerségben szerkesztik, valamint a kínai állami médiától is kapnak híreket.

A lap hirdetésekből tartja fenn magát, de a kiadóhoz reklámcég is tartozik és gazdasági konferenciák szervezésével is foglalkoznak. A magyar–kínai egyesület minden évben kulturális programokat szervez a kínai holdújév idején, nemrég például Jackie Chan is egy ilyen keretében járt Magyarországon. Az Új Szemle ezeknek a programoknak a szervezésében is részt vesz, és tudósítanak is az eseményekről.