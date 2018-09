Bezár az Anker Klub, BrewDog bár nyílik a helyén

Számos európai vagy éppen amerikai város után Budapesten is megnyitja saját bárját a BrewDog skót sörfőzde. A BrewDog Budapest ráadásul az Anker Klub helyén nyílik, ami egyúttal azt is jelenti, hogy az Anker végleg bezár. Ami azért is furcsa, mert az Anker Facebook-oldalán még az olvasható, hogy a nyári felújítás után újból kinyitnak, és most sem írnak egyelőre mást.

A hírt a hétvégi KR4FT Sörfesztiválon jelentették be, és a We Love Budapest írta meg. A sörbár még ősszel megnyit, csapolt és üveges sört is árulnak majd; arról egyelőre nincs hír, hogy ételek is lesznek-e. Ez lesz az első BrewDog sörbár Közép-Európában, a legközelebbi Berlinben van.

A BrewDog sörfőzdét 2007-ben alapították a skóciai Ellonban, és 2009-re Anglia legdinamikusabban fejlődő sörfőzdéje lett. Mára több mint ezer alkalmazottal működnek, és világszerte 46 bárt nyitottak.

Borítókép: Brewdog sörfőzde Aberdeen, Egyesült Királyság, Fotó: Bloomberg/Getty Images Hungary