Vegetáriánus whopperrel hozna be új vásárlókat a Burger King

Vegetáriánus whopperrel szeretne új vendégeket szerezni, illetve a visszatérőket még több vásárlásra ösztönözni a Burger King, írja a CNN. A gyorsétteremlánc ma jelentette be, hogy elkezdik tesztelni a Impossible Whopper névre hallgató terméküket, amelyben az állathúst növényi alapú pogácsával pótolnák.

Egyelőre csak Amerikában, ott is 59 St. Louis-környéki Burger Kingben vezetik be a vega whoppert, de ha beválik, akkor a nemzetközi gyorséttermekben is megjelenhet a termék. Az Impossible Whopper valamivel kevesebb kalóriát tartalmaz, alacsony a koleszterolja és nincs benne semmi transzzsír. Ami fontos viszont, hogy a vega whoppert úgy találták ki, hogy pontosan ugyanolyan íze legyen, mint a marhahúsos verziónak.

Mivel az előállítása a vega "húsnak" és magának az új whoppernek drágább, ezért az amerikai éttermekben nagyjából egy dollárral (285 forint) fog többe kerülni a klasszikus változatnál.

Az Impossible Burger alapját egyébként az Impossible nevű startup adja, egy olyan amerikai cég, amely állathús helyett más megoldásokkal próbálja megalkotni ugyanazt az ízvilágot különböző termékekben. A cég eddig hatezer amerikai étteremnek szállítja a húsmentes húsait, de a Burger King az eddigi legnagyobb együttműködésük.