Rekordsokan futottak a hétvégén a Vivicittán

Minden eddiginél többen, összesen 31 293-an neveztek a 34. Telekom Vivicittá Városvédő Futás két napjára. Több mint 1100 magyarországi településről, és a világ 89 országából érkeztek futók.

Vasárnap voltak a hosszabb távok, amik közül a 21,1 km-es félmaratonon 8682-en vettek részt. A vasárnapi félmaratont párban és hármas váltóban is lehetett teljesíteni. A rajt és a cél ezúttal is a Margitszigeten volt, de az indulók elfutottak az alagút és az Attila út érintésével egészen a Rákóczi hídig.

15 Galéria: Vivicittá 2019 Fotó: Mohai Balázs / MTI

Kora délután rendezték meg a klasszikus 10 km-es Vivicittá távot, amin az indexes futók közül Munk Veronika is részt vett. Ő így összegezte az élményeit:

„Futok, pedig nem szeretek futni. Unom. 25 év aktív csapatsport után egyszerűen nem értettem, miért jó egyedül sportolni, amikor többen is lehet. Magányos így ez, mondtam magamnak a futásra, de azért futottam (na jó, inkább kocogtam) kitartóan és rendszeresen az elmúlt években, mert mozogni imádok, időm viszont két kisgyerek és elég sok munka mellett nincs. Futni viszont minden lopott félórában lehet, loptam is heti pár alkalommal magamnak. De nem jött a flow.

Mondták a futók, hogy jön majd, ahogy fejlődök élvezni fogom, de hiába fejlődtem, csak annyi változott, hogy mindig kicsit hosszabb ideig untam a futást. Máig. Talán a harmadik kilométernél kezdtem érezni valamit, ahol egyszer csak ott termett egy rezesbanda, meg egy tüllszoknyás férfi, egy csomó artikulátlanul szurkoló spanyol, na ott egyszer csak észrevettem, hogy debil módon vigyorgok. És a vigyorgás a 10. km-ig kitartott.

Vigyorogtam, amikor a körülöttem lévők beszélgetéseibe belehallgattam, például egy férfi épp azt kérdezgette a mellette futó csajtól, hogy nem ordas büdös-e, és hát, khm, az volt. De akkor is, amikor egyszer csak DJ Dominik termett a futók mellett egy pulpituson, meg amikor egy csapat azzal szórakozott, hogy a lezárt forgalmi sávban elkiáltották magukat, hogy „autóóó”, meg „villamooooos”, pedig nem is jött egyik sem.

15 Galéria: Vivicittá 2019 Fotó: Varga Jennifer / Index

Mindeközben sokkal jobb időt futottam, mint amennyit szoktam, és amennyit gondoltam, hogy fogok, de nem különösebben érdekel. Sose voltam még futóversenyen, de ez nagyon jó élmény volt, és profi szervezés, most már tutira tudom, hogy ez a nem unalmas futás formája. Nem is értem, miért nem próbáltam ezt előbb."

A vasárnapi félmaratonon a férfiaknál Horváth György nyert 1:08:34-es idővel. Mögötte egy perccel, 1:09:34-gyel ért be Csere Gáspár, míg a harmadik Simon Péter lett (1:13:04). A nők között az első befutó 1:18:12 idővel Virág-Erdélyi Zsófia lett. Másodiknak Bognár Anna (1:20:37) ért be, a harmadik helyezett 1:21:01-es idővel a brit Nicola Sykes lett.

A 10 km-en Jacsev Sámuelnek 33:19 kellett a győztes időhöz, mögötte két másodperccel ért be Bognár Domonkos. A harmadik Balázs Levente (33:23) lett. A nőknél Bicsák Flóra győzött 35:37-es idővel, a második Bragmayer Zsanett (36:25), a harmadik Szerencsi Ildikó (37:14) lett.

Szombaton a rövidebb távokon indulhattak a résztvevők. Ezek között volt például a 2,4 km-es Minicittá, vagy éppen a családi futás is. A versenyekhez több jótékonysági szervezet is csatlakozott, és szombaton rendezték a Suhanj! Fogyatékkal Élők Futamát is.