Indiszkrét Bakony: túra a Fingó-kúthoz

Aki először hall a Fingó-kútról, biztos azt gondolja, hogy ilyen hely nincs is. Pedig van, és mindenki a saját szemével győződhet meg róla, hogy még ereget is. De ehhez fel kell kerekedni, elutazni a Déli-Bakony lábához, Taljándörögdre (nem, ennek a helységnévnek nincs köze a flatulenciához, a Drugd személynévből alakult), és bemenni az erdőbe.

Ha pedig megnéztük a nevezetes kutat, akkor a hétvége második napján ellátogathatunk az innen mintegy 50 kilométerrel északabbra húzódó, szintén bakonyi Durrantós-tetőhöz hallgatózni. Mindkét túra igazi látványossággal is szolgál: a Fingó-kút felé a taljándörögdi űrtávközlési földi állomás hatalmas tányérjai mellett visz el az út, a Durrantós-tető felé pedig a Hubertlaki-tó partjánál, amit egyébként kiálló facsonkjai miatt a bakonyi Gyilkos-tó néven is illetnek.

Szinte mindegy is, hogy egy kétnapos hétvégén melyik helyszínnel kezdi az ember. A Fingó-kút esetében a bázis Taljándörögd, ahol kényelmesen le lehet tenni az autót. A forráshoz (mert a Fingó-kút valójában a Kapolcsra is becsörgedező Ráskói-patak oldalágának eredete) nem visz kijelölt turistaút, szekérutak és erdei utak szövevényén kell keresztülvergődni. Azért nem olyan nehéz, a térkép alapján GPS-szel követhető a helyszínen is az útvonal.

A lényeg, hogy nagyjából a patak vonalát kell követni az erdőben, majd egy szekérút kiágazásának a végén, az erdő mélyén rá is találhatunk célunkra, a Fingó-kúti pihenőhelyre, rönkasztallal, padokkal, elrejtett geoládával. A kút maga egy kiépített forrásból és egy pár méterrel lejjebb kivezetett fémcsőből áll, amiből szép sugárban folyik a finom víz. Mögötte 3-4 méterrel egy kőből kirakott odúban rejtőzik a "fingást" láthatóvá tevő kis vízfelszín.

A kút onnan kapta nevét, hogy alatta "vulkáni tevékenység utóműködése" tapasztalható, legalábbis ez áll a mellé elhelyezett információs táblán. A leírás szerint le kell guggolni elé, és türelmesen várni a feltörő gázok buborékjaira. És valóban: kb. 20-30 másodpercenként cseresznyényi buborékok törnek a felszínre! A vízfelszínt egész közelről lehet tanulmányozni, mert a gázbuborékok szerencsére nem büdösek.

10 A bakonyi Fingó-kút környéke, a forrás és az űrtávközlési állomás (a képek egy kora tavaszi túrán készültek) Galéria: Fingó-kút

A széles murvás úton indulunk vissza, amiről a Vendel-forrásnál térünk le ismét az erdőbe Ráskó-puszta felé, ahonnan a zöld jelzésen lehet bekocogni Taljándörögdre. A község központjából indul a Somogyi Béla utca, ezt követve kb. 3 kilométer után lehet kiérni az űrtávközlési földi állomás hatalmas, 12 m átmérőjű, 60 tonna súlyú központi parabola antennájához és két társához.

A műemlék állomás körül magas kerítés, a területet vad kutya és tucatnyi kamera vigyázza, hogy ne jusson be senki. A muemlekem.hu szerint az állomás épülete, valamint belső építészeti kialakítása, bútorzatával együtt máig érintetlenül őrzi az 1970-es évek ízlésvilágát. Kezdetben az Interszputnyik rendszerben üzemelő állomás főleg a televíziózásban játszott szerepet, jelenleg a forgalom döntő részét az Európán kívülre irányuló nemzetközi kapcsolt telefonforgalom adja.

Durr-durr és bang-bang

Szállást estére lehet találni Taljándörögd számos vendégházában vagy panziójában, sőt kemping is van, de ennél sokkal természetközelibb a következő napi cél közelében a Hubertlaki turistaház. Ehhez át kell gurulni Bakonybélbe - ami kocsival körülbelül egy óra -, azazhogy a Bakonybéltől 5 kilométerre északra fekvő Gerence-völgy parkolójába. Innen 3 kilométer gyalog a K+ turistaúton a Hubertlaki kulcsosház az erdő mélyén.

Az útvonal a Sombereki-séd mellett kígyózik a turistaút mellett. A séd szó forrást jelentett a 11. században – sedu –, később pedig patakot értettek alatta. Magyarország területén több mint egy tucat séd csörgedezik, de van egy csak simán Séd nevű 70 kilométeres patakunk is, ami átfolyik Veszprém városán.

12 A séd környéke és a tó áprilisban Galéria: Durrantós-tető

A Hubertlaki turistaháztól csak pár perc séta a Hubertlaki-tó, másik nevén a bakonyi Gyilkos-tó, aminek különleges a hangulata, ráadásul egészen más alkonyatkor, éjszaka vagy kora reggel. (Nappal a hangulatot nagyban meghatározza a rengeteg turista.)

A Hubertlaki-tavat nyolcvanas évek közepén alakították ki vaditatónak. Helyén egy égeres állt, amit a víztükörből kiálló facsonkok jeleznek.

Ezért is hívja a népnyelv az erdélyi Gyilkos-tó után bakonyi Gyilkos-tónak.

Ahogy a Durrantós-tető felé elhagyjuk a tó környékét, az addig 15-20 túrázó/félóra mennyiség nullára csappan. Úgy tűnik a hegy a neve ellenére nem vonzza a turistákat. A tető aljában egy gyakran használt erdészeti úton kell átkelni, de már látni a célt.

A csúcsra menet meg kell küzdeni a tüskés aljnövényzettel, a tetőt beton háromszögelési pont jelzi 425 méteren. A kilátás sajnos - torony híján - nem az igazi. Durrantás is csak akkor hallható, ha a túrázó valamilyen módon maga produkálja. De akkor vajon honnan jön a név?

Bár számos hegyünk kapta nevét a természet hangjelenségei után (Dobogókő, Zengő, Üvöltő-hegy), itt nem erről van szó. A megfejtés Dornyay Béla Bakony című könyvében lelhető fel: a löszdombokból kiemelkedő hegy mészkőből és ez alatt fekvő krétamárgából áll. Mindkét kőzetet mészégetésre használták. A krétamárga az égetéskor erősen pattog és durrog. Innen kapta nevét a hegy.

A hegyről ugyanazon az úton lehet visszamenni, útba ejtve a Hubertlaki turistaházat és a Gyilkos-tavat. A teljes hossz a parkolótól 14 kilométer, a szintemelkedés 320 méter, tehát gyerekekkel is kényelmesen megtehető, akárcsak 13,5 kilométeres, 190 méteres szintű Fingó-kúti körséta. Ezeket az utakat még én is kisebb gyerekekkel jártam be (megjegyzem náluk nagy sikert aratott mindkettő), részletes túrabeszámoló ide kattintva olvasható róla.