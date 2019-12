Ehető kávéscsészéket ad a fedélzeten egy légitársaság

Az Air New Zealand tesztüzemben elkezdett olyan kávéscsészéket osztogatni a járatain, amiket aztán el is lehet nyugodtan fogyasztani, írja a CNN.

Fotó: Air New Zealand

Az új-zélandi Twiice elnevezésű cég csészéi leginkább piskótákból készült sütiknek tűnnek, növényi alapúak, vaníliaízűek, és kibírják a forró kávét anélkül, hogy megszottyadnának.

Az Air New Zealand korábban bejelentette, hogy a fedélzeten és a reptéreken található váróikban is csak és kizárólag lebomló anyagból készült csészéket fognak használni. Július óta a salátadresszinget és a szójaszószt is mosható tálakban, és nem egyszer használatos zacskókban szolgálják fel.

A légitársaság szóvivője szerint évente összesen 8 millió kávét szolgálnak fel a járataikon.

Habár az Air New Zealand együttműködése a Twiice-szal még csak most kezdődött, az utóbbi cég szerint lenne még lehetőség a jövőben hasonló akciókra, ugyanis éppen egy új, ehető tányéron dolgoznak.