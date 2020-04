Bónusz epizóddal bővült a Netflix egyik legjobb dokusorozata

Hatalmas siker a Netflixen a Tiger King c. dokusorozat, amelyről mi is írtunk már részletesebben, és most vasárnap váratlanul felkerült egy új epizód a streamingszolgáltatóra.

Aki esetleg nem látta még, a Tiger King egy Joe Exotic nevű amerikai tigristenyésztőről és kollégáiról szól, aki egyszerre több férfivel élt együtt, indult az amerikai elnökválasztáson és éveken át tartó látványos háborút folytatott az állatvédőkkel.

Az új epizód inkább egy úgynevezett aftershow, ami egyes kisebb szereplőkre fókuszál, akik felbukkantak a műsorban, Joe Exotic és több kulcs karakter egyáltalán nem tűnik fel.

Az adásban viszont egy csomó háttérszereplőt megkérdeztek, és ezekből kiderül, hogy