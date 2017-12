Mit nézzen, ha olyan szerencsés, hogy karácsony első napját végigtévézheti?

Hosszú évek óta először úgy alakul, hogy december 25-én nem megyünk sehova, és az volt a terv, hogy végre egy igazi tévénézős napot fogunk tartani, de eléggé csalódnom kellett, amikor átböngésztem a tévéműsort. Karácsony első napján a klasszikusok közül meg kell elégednünk a Reszkessetek betörőkkel, amit egyébként szívesen megnézek idén is, mint 1990 óta minden évben semmi gond, valamint a Sissi második részével a Dunán. Nem maradunk egyébként teljesen Hugh Grant nélkül, a Sztárom a páromat azért szerencsére leadják majd a Viasat 3-on 15:40-kor. Ha esetleg nem néznénk meg előző nap ugyanitt.

Ha túl vagyunk a hatalmas sokkon, hogy karácsony napján csak egyszer láthatjuk Hugh Gran-et a képernyőn, akkor tovább is léphetünk, hiszen a TV2-n a Bunyó karácsonyig című Bud Spencer filmet láthatjuk délután. Ez ugyan szerintem koránt sem ér fel az És megint dühbe jövünk című remekbe szabott alkotással, de nem gondolom, hogy egy kajakómás délutánon ne lehetne rajta jól szórakozni. Az idei karácsony sztárfilmje amúgy úgy látom a Holiday lesz, Cameron Diaz és Jude Law vígjátékát nagyjából minden csatorna leadja majd tízszer, többször főműsoridőben is, úgyhogy aki idén bekapcsolja majd a tévét karácsonykor, az nem fogja megúszni. Ha egy szakmai titkot elárulhatok, mi nem ez fogjuk nézni este, hanem A Szépség és a szörnyeteget a HBO2-n. Sajnos moziban lecsúsztunk róla, pedig egészen jó film. Aki szintén gyerekekkel tölti a karácsonyt, és nem látta még a Paddington című angol filmet, annak azt is szeretettel ajánlom, este fél kilenctől adja majd a Duna.

Örömhír, hogy két ünnep között a köztévé megismétli a L'art Pour L'art Társulat régi karácsonyi műsorait, december 25-én a harmadik és negyedik részt is vetítik. A Vastyúk is talál szeget harmadik része sajnos reggel nyolckor lesz, a negyedik viszont kora délután az M3 műsorán. Innen nem is kell nagyon elkapcsolni, délután öt órakor ugyanis a Maláj tigris, azaz a Sandokan sorozat első része következik, amit nagymamával kibővített családi tévézéshez is jó szívvel ajánlhatunk. Kellemes bambulást kívánunk!