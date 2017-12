Kaliforniában per lett egy csajbuliból

Beperelték Iliza Shlesinger stand-up komikust Kaliforniában, mert egy előadását úgy hirdette meg, hogy arra csak nők mehetnek be. Egy George St. George nevű férfi perelte be, aki egyébként ilyen ügyekre szakosodott, és már számos alkalommal mószerolt be szórakozóhelyeket és fellépőket diszkrimináció miatt.

Shlesinger november 13-án lépett fel egy Los Angeles-i klubban, az előadása címe No Boys Allowed, azaz Fiúknak tilos volt. St. George és egy barátja a cím ellenére jegyet váltott a stand-up-ra, és be is tudott vele menni, igaz, először azt közölték velük, hogy csak hátul, a színpadtól messzebb ülhetnek le, majd amikor ezt kifogásolták, be sem engedték őket. Ez pedig nemi alapú diszkrimináció, ami az 1959-es polgárjogi törvénybe ütközik.

St. George a CNN-nek korábban azt nyilatkozta, hogy már 150 ilyen esetben tett feljelentést, szóval nem az első ilyen bulija volt. A törvény, amire hivatkozik, azt mondja ki, hogy egy szórakozóhely vagy egy előadó nem tagadhatja meg a belépést senkitől a neme alapján. A törvényt megsértőket 4000 dolláros (kb. egymillió forintos) bírsággal és a perköltség megfizetésével sújthatják, de perre nem nagyon szokott sor kerülni, mert a feljelentett helyek és művészek általában peren kívüli megállapodásra törekednek.

Ehhez hasonló eset már itthon is fordult elő: Teczár Szilárd, a HaHa egyik aktivistája indított eljárást a Doboz nevű szórakozóhely ellen, mert a nők ingyen mehettek be, a férfiaknak pedig 1000 forintot kellett fizetniük. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság igazat adott neki. Teczárt egyébként nem az zavarta, hogy fizetnie kell a belépésért, hanem az, ahogyan a budapesti klubok a nőkről gondolkodnak.