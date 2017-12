December 30. nem lesz a tévézés fénylő ékköve

December 30-ra sajnos semmilyen más okosságot nem tudok elmondani azon kívül, hogy az a névnapom, de erre a koncepcióra nem tudok felhúzni tévéajánlót. Vagyis inkább azt mondom, hogy nem tudtam kitalálni egy értelmeset, meg azért molyolni több száz film között, hogy melyik filmben vannak Dávidok, hát jó napot kívánok, december végét nem erre találták ki. Úgyhogy saját magam tiszteletére összeraktam, hogy én hogy bírnám ki ezt a napot, ha a tévé előtt kellene töltenem, és mondjuk nem állna rendelkezésemre az internet:

Rendes ember két ünnep között kilenc előtt úgysem ébred fel, úgyhogy 9:50-kor rögtön bele is tud ugrani a mélyvízbe az Egri csillagokkal (TV2), amiről én nyilván nem fogok tudni sok új okosságot mondani, azon kívül, hogy ama pur, ama pur, itt a szabadság, ama pur, ama pur, számíthatsz ránk, mert valami miatt a tűzkerék, meg a forró leves után ez a harmadik dolog, ami eszembe jut, ha valaki eszembe juttatja Várkonyi Zoltán filmjét.

Ha belefáradnánk az Egri csillagokba - és tökre megértem, ha igen, minden klasszikussága ellenére nem egy Két torony -, akkor 11:10-kor indul a Creed - Apolló fia (Mozi+), amiről simán azt lehetne gondolni, hogy haha, Rocky ezer, kell a francnak. De közben meg éppenhogy ilyen filmekre és rendezőkre lenne szükség, amikor évtizedes sorozatokat akarnak újraéleszteni: Ryan Coogler csodálatosan megrendezte, Michael B. Jordan csodálatos főszereplő, Sylvester Stallone meg csodálatos mellékszereplő az öreg Rockyként, és az egészből csak árad a harc meg a pozitív energia. Az egy beállításban felvett boxmeccs meg tényleg az utóbbi évek legjobb jelenete.

Van egy kollégánk, aki mindig azzal tréfálkozik, hogy mennyit írtunk a Liza, a rókatündér című magyar filmről, hát most remélem neki berezonál a rókaösztöne, mert lesz december 30-án a tévében is (16:05, AMC). Ujj Mészáros Károly filmjéről már tényleg mindent leírtunk, de hát tök jó film, tessék megnézni, úgyis most már abban a fázisban van, hogy rogyásig fog a tévében menni. És egyébként tök jól illeszkedik tematikában is a posztkarácsonyi nagy zabáláshoz.

Innentől kicsit sűrűsödik a felhozatal, úgyhogy már nem lehet kényelmesen üldögélni, kemény döntéseket kell hozni a tévé előtt: kereken 18 órakor kezdődik például a True Lies - Két tűz között (Super TV2), ami tényleg egy olyan film, ami semmi elemében nem készülhetne el mostanában: egy gigantikus költségvetésű feldolgozása egy francia vígjátéknak, amiben Schwarzenegger és Jamie Lee Curtis szerepel, az arabok a gonoszok, és Los Angeles belvárosában egy vadászgéppel repkednek. Az egész egyébként marha szórakoztató, tényleg már egy korlenyomat.

Nem sokkal később, 18:50-kor kezdődik az Alkonyat - Újhold (TV2), asszem erről ennyi elég is.

Viszont! Az RTL Klub leadja az egyik kedvenc új vígjátékomat, a röhejesen blőd és debil Lángelméket (21:00), az igaz történeten alapuló bankrablós vígjátékot, amiről azt írtam még tavaly, hogy ez egy vígjáték ostoba emberekről, akik ostoba dolgokat csinálnak, ostoba döntéseket hoznak, és mégis sikerül az Egyesült Államok történetének legnagyobb bankrablását véghezvinniük." Most azonnal lenne kedvem újranézni, és őszintén ajánlom mindenkinek, aki szeret rendesen elkészített marhaságokat nézni.

Apropó rendesen elkészített marhaság: a Lángelmékkel egy időben megy ennek a színvonalnak az akciófilmes változata, 21:00-kor indul a G.I. Joe - Megtorlás (Super TV2), amit szintén láttam, egy kockára sem emlékszem belőle, de arra az érzésre igen, hogy hát igen, ha egy nyolc éves gyerek kezébe adnának pár akciófigurát, hogy tervezzen felük egy filmet, az pontosan így nézne ki. Most lelövöm a legjobb jelenetét:

Persze ha valakinek probléma, hogy a televízióját elárasztja a sok hollywoodi szenny, akkor annak van menekülőút, az M2-n lemegy egy tök szimpatikus, és kicsit méltatlanul elfelejtett magyar film, a Rózsaszín sajt (21:05), a hatalmas sikerű Újratervezés című rövidfilm rendezőjétől, Tóth Barnabástól. A Dunán meg megy az eggyel korábbi Woody Allen, a Café Society (21:25), de én valahol az Éjfélkor Párizsban környékén már feladtam az Allen-filmeket, szóval erről nemigen tudok mit mondani.

De ha valakinek a macsóság lenne a lételeme, akkor is ki van segítve december 30-án, 22:00 órától elkezd dübörögni a VHS-korszak egyik nagy kedvence, A menekülő ember (RTL Spike), de ha mondjuk a disztópikus jelen (a film 2017-ben játszódik) helyett inkább a múltat választanánk, akkor meg ott lesz a tavalyi év egyik legjobb filmje, a Rendes fickók (23:00, Film+), amiben Russell Crowe és Ryan Gosling nyomoznak Los Angelesben egy eltűnt lány után. Egyébként sokkal többről szól, sokkal viccesebben, de hát ezeket a dolgokat nézni kell, és nem olvasni róluk.