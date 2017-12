A Rochdale-i városháza órájával helyettesítenék a Big Bent

Egy politikus azt javasolja az ITV-nek és a BBC-nek, hogy míg a legendás Big Ben nevű órát felújítják, a Rochdale-i városháza óratornya helyettesítse a képernyőn. A toronyra rém büszkék a városban, joggal, mert valóban impozáns látványt nyújt - a legenda szerint Adolf Hitlernek annyira megtetszett, hogy Anglia bombázásakor külön vigyáztak rá, nehogy baja essen, mert a Führer téglánként hordta volna át Berlinbe, hogy ott magának felépíthesse.

A Rochdale-i óratorony harangja már eddig is ugyanúgy szólt, mint a Big Ben, érvelt levelében Jake Berry, így integrációja nem jelenthet majd különösebb problémát a két tévéadónak. Az ötletnek máris több támogatója van, de nem valószínű, hogy összejön a dolog, mert a BBC szerint simán megoldják a dolgot az előre felvett Big Ben-hangokkal és képsorokkal és jónapot.

A helyettesnek javasolt tornyot eddig is lehetett tévében látni, az Our Zoo és a a Peaky Blinders című BBC-sorozatokban. (via)