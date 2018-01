A TV2 piramisa mellett az RTL csak homokbucka volt

Fura helyzet alakult ki a tévés nézettségi versenyben, hiszen hiába nyert meg négy hétköznap estét a TV2, a hét legnézettebb műsorát a kereskedelmi célcsoportban és a teljes lakosságban is az RTL Klub adta. Ettől még voltak mérföldkövek a múlt heti nézettséget illetően.

Ha lopta, ha nem, A piramis című műsorral jól járt a TV2, hiszen hétfőtől péntekig öt este nyomta le a konkurenciát, legyen az film (hétfőn a Szilveszter éjjel című vígjáték ment az RTL-nél) vagy Éjjel-nappal Budapest, a vetélkedőnek nincs ellenfele egyelőre. Hosszú évek óta nem volt példa arra, hogy a TV2 bármivel is stabilan megverje az RTL-t, most pedig itt van egy olyan műsor, aminek közönségaránya így alakult:

18-49 / Teljes lakosság

H: 12,4 / 15,1

K: 17,4 / 18,4

Sz:17.9 / 19,9

Cs: 19,8 / 21,7

P: 17,3 / 19,6

Ezek komoly számok, és ugyan ott van a dolog mögött, hogy miközben az RTL a licenszműsor gigadíszleteit építgette és kereste a megfelelő játékosokat, a TV2 gyorsan felhúzott egy saját verziót, ami csak picivel sárgább és savanyúbb, mint az eredeti, viszont a játékosok és a műsorvezetés harsánysága úgy meglepte a nézőket, hogy el nem tudnak kapcsolni a kerengő dervisként üvöltöző műkörmöstől (vagy annak kiadott amatőr színésztől) és Stohltól, aki egy színházi előadásnak tekinti az egészet, és úgy is valósítja meg. A nézőt viszont nem nagyon érdekli, hogy ki lopott és kitől, neki a tartalom a lényeg, és ezek szerint A piramistól megkapják, amire vágynak.

A Piramis ellen az Éjjel-nappal Budapest nagyon leszerepelt, a teljes lakosságban 10,1 és 12,2 százalék, 18-49-ben 10,9-13,4 között mozgott a közönségaránya, ami édeskevés. Pedig a felvezetése továbbra is jó volt, hiszen a Híradó szokásához híven agyonvágta a Tényeket, a teljes lakosságot tekintve az első tíz legnézettebb műsorszámból hetet adtak, a Tények csak egy adással került be ebbe a listába. A hát legnézettebb műsora egyébként a január 1-i Híradó lett, ami a január 3-i adással együtt egymillió nézőnél is többet érdeket. A harmadik helyen A piramis 4-i kiadása áll 970 217 nézővel.

Az Éjjel-nappal Budapest bezuhanása aztán magával rántotta a Barátok köztöt is, ami a teljes lakosságban mindössze a 27., 18-49-ben a 28. legnézettebb volt, ilyen rosszul még tán soha nem szerepelt a szappanopera. A TV2 ebben a sávban dettó egy vetélkedőt, a Pénzt vagy éveket! címűt szerepeltette, és verte vele Berényiéket: a Kasza Tibor vezette műsor hétfőn még csak 12,5 százalékos közönségaránnyal ment, aztán ebből csütörtökre 18,3 százalék lett 18-49-ben, a teljes lakosságban 640 000 nézővel indult hétfőn, és ment fel egészen 737 125-re. Az RTL lépett is, és megcserélte az Éjjel-nappal Budapestet és a Barátok köztet, az új műsorrend ma debütál.

A csütörtöki, valóban kiemelkedően magas TV2-s nézettség azt is jelentette, hogy a Válótársak harmadik évada nem nagyon tudott labdába rúgni, a teljes lakosságban 525 000 nézője volt, 18-49-ben pedig 14,8 százalékos közönségaránya. Ez mélypont a sorozat történetében. Szintén mélypontra jutott egy másik sorozat, a TV2 Korhatáros szerelem című alkotása szombaton este, amikor is az RTL stabilan nyerte a főműsoridőt: a 11,1 százalékos közönségarány nagyon nem jó, volt már ennél sokkal jobb is. A teljes lakosságban elért 338 603 néző viszont azt mutatja, hogy erre a sorozatra leginkább a 18-49-es korosztály kíváncsi, az 50 felettieket hidegen hagyja a fiatal pasival összejövő háromgyerekes anyuka története.

Térjünk ki a Duna TV-re, a nemzeti főadónak kinevezett köztévés csatorna múlt héten jelentkezett a Honfoglaló civilekkel forgatott adásaival, visszatért a Tóth János és bemutatták a Mária Terézia című minisorozatot is - ehhez képest a legnézettebb műsoruk továbbra is a Gasztroangyal, amit szombaton délután 5 és 6 között lehetetlen megverni, a teljes lakosságban 445 668 nézőjük volt és 12,6 százalékos közönségarányuk. A Tóth János csütörtök este 60 000 nézőt érdekelt, a Honfoglaló átlagosan 170 000 körüi számokat hoz, a Mária Terézia szombaton este viszont elverte az RTL-t és a TV2-t is, és fél 9-től a teljes lakosság körében a legnézettebb műsorszám volt a tévében a maga 415 214 nézőjével.