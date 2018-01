Holland lap is ír az új magyar szamizdatról

Hosszú riportot közölt a magyarországi médiahelyzetről és a Nyomtass te is! kezdeményezésről a holland Trouw (Hűség) című lap internetes kiadása. A Nyomtass te is! az állami propaganda ellensúlyozására jött létre Magyarországon. Azoknak, akik csak az állam által elfoglalt hírforrásokból tájékozódnak, minden héten készítenek egy kis újságot a független hírportálok lerövidített, közérthető nyelven megírt cikkeiből. Az így elkészült újságot az internetről bárki kinyomtathatja, és saját környezetében terjesztheti.

A holland újság cikke részletesen ismerteti, hogyan került kormányzati ellenőrzés alá gyakorlatilag a teljes hazai média, miként vásárolta fel néhány közismert oligarcha a kereskedelmi médiát és állította azt kizárólag az állami propaganda szolgálatába a lap értelmezése szerint.

A cikkben az is olvasható, hogy ma már a megyei lapok mindegyike is kormányzati szócsőként működik, bennük valódi híreket csak elvétve találnak a kistelepüléseken élő olvasók. A lap idézi az Átlátszót, amely szerint a kormányzati média naponta a lakosság 59 százalékát éri el, míg a kritikus és független sajtó csak az emberek 21 százalékát.

A holland riporter ezért is kísérte el a Nyomtass te is! aktivistáit a Pest megyei Erdőkertesre, hogy személyesen is megtapasztalja, miként próbálják ellensúlyozni egy házilag kivitelezett, 4 oldalas hetilappal a nyomasztó állami propagandát a szervezet aktivistái.

A holland lap talán azért is számolt be a magyar kezdeményezésről, mert maga is hasonló körülmények között jött létre. A Trouw-t a holland ellenállás protestáns szárnya alapította, és a német megszállás alatt végig illegálisan jelent meg.