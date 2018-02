Peter Dinklage összecsapott Morgan Freemannel

Az idén átlagosan 5 millió dollárt fizettek a cégek azért, hogy reklámjuk megjelenjen a Super Bowl szünetében, ezzel eljutva ahhoz a körülbelül 110 millió amerikaihoz, aki a képernyők előtt ül ilyenkor. Persze közvetlenül sokkal több emberhez jutnak el ezek a reklámok, amik ennél is nagyobb befektetést igényelnek, hiszen az 5 millió dollárt csak a közvetítő csatornának fizetik, erre jönnek a gyártási költségek, amiken szintén nem szabad spórolni, hiszen kidobott pénz az egész, ha nem sikerül kiemelkedni az erős mezőnyből. A Kantar mérései alapján tavaly a cégek 534 millió dollárt költöttek el a Super Bowlhoz kapcsolódó reklámokra. A reklámok üzleti hátteréről ebben a cikkünkben lehet bővebben olvasni.

Tavaly a szociális üzenetek igen meghatározóak voltak, az Airbnb és a 84 Lumber is olyan szpotokkal jelentkeztek, amiben konkrét politikai ügyekre reagáltak, az Audi pedig a nők alulfizetettségét emelte üzenete középpontjába. Idén ezzel szemben inkább a hülyéskedés és a pródia jelent meg a legemlékezetesebb reklámokban, de így is akadt néhány, ami komolyabb témákhoz nyúlt.

A Ram, amerikai autógyártó, például bajba is került azért, amiért a Super Bowl reklámját egy Martin Luther King beszédre húzta fel. Ezt a reklámot nem adták ki vasárnap előtt, amint viszont először lement, Twitteren rögtön megjelentek a reakciók, amik szerint nagyon rosszul veszi ki magát, hogy a Ram arra utal, hogy Martin Luther King csak annyit szeretett volna, hogy mindenki tőlük vegyen autót. Arról nem is beszélve, hogy ebben a beszédben, amit felhasznált a cég, maga King is kitér arra, hogy veszélyes lehet ha az emberek túl sokat költenek olyan használati tárgyakra, mint az autók. A beszéd használatához a cégnek engedélyt kellett kérnie és a New York Times szerint a hagyaték képviselőinek nem volt gondja a reklám üzenetével.

Szintén társadalmi kérdést választott a Stella Artois, akik a Water.orggal, illetve Matt Damonnal közösen készítettek egy reklámot, amiben a színész elmondja, hogy a cég jótékonysági akcióján keresztül olyan rászorulók számára ivóvizet, akik nem a nyugati világban élnek. Amennyiben a reklámot látó nézők legalább egy százaléka vásárol a termékükből, azzal 5 millió emberen tudnak segíteni. Az akció még a következő hetekben is zajlik majd, valószínűleg nem ez volt az utolsó reklám, amit Damonnal forgattak a témában.

Nem a Stella Artois volt az egyetlen márka, ami az ívóvíz fontosságára, illetve a segítségnyújtásra húzta fel a filmjét. A Budweiser reklámja arról szól, hogy a cég és dolgozói, mindig ott voltak, ahol tiszta vízre volt szükség, legyen az Texas, Puerto Rico vagy Kalifornia.

Némileg hasonló tematikára húzta fel reklámját a Pepsi és a Coca Cola. Előbbi a Half Time Showban fellépő Justin Timberlake haverjára, Jimmy Fallonra épített, illetve arra, hogy a Pepsi már évtizedek óta gyárt olyan reklámokat, amik mára ikonikusak lettek. Ezekből a pillanatokból állítottak össze egy elsősorban a nosztalgiára építő reklámot, amiben benne van a Holdra szállás, a Vissza a jövőbe és Cindy Crawford is.

A Coca Cola nem minden generációhoz akart szólni, hanem elsősorban a fiatalokhoz, üzenete pedig az volt, hogy mindenki egyedi hópehely és mindenkinek készül valamilyen egyedi kóla. Ők nem használtak ehhez híres embereket, viszont a megfogalmazásért kaptak némi vállon veregetést az internettől, amiért megemlítették azokat is, akik nem férfiként vagy nőként deifiniálják magukat.

A Super Bowl előtt az egyik legnagyobb sikert A Mountain Dew és a Doritos közös reklámja aratta. Mindkét brand a Pepsihez tartozik, a cég pedig megnyerte Peter Dinklage-et és Morgan Freemant, hogy ők legyenek a főszereplők a reklámban. Az egyik tüzes, a másik jég hideg, azt pedig, hogy melyik a jobb egy playback párbaj során döntik el. Bár a végeredmény lehet döntetlen, de a reklámot készítő ügynökség mindenképpen győztesnek érezheti magát a mezőnyben, ahol a koncepció és a megvalósítás is remekül működik.

Szintén jól fogadták az interneten az Amazon reklámját, amiben maga a tulajdonos, a világ egyik leggazdagabb embere Jeff Bezos is megjelenik. A szpot arról szól, hogy az Amazon hangvezérelt asszisztense, Alexa, hirtelen elveszíti a hangját. A pótlást pedig olyan sztárokkal oldják meg, mint Gordon Ramsey, Cardi B, Anthony Hopkins vagy Rebel Wilson.

A Pringles Bill Hader komikust vetette be annak érdekében, hogy rávegye az embereket arra, hogy egyszerre több chipset vegyenek. Az üzenet ugyanis az, hogy ha együtt eszi az ember a különböző chipseket, akkor olyasmi érzése lesz, mintha pizzát enne. Mondjuk az internet rögtön ráugrott, hogy mennyire kamu az egész koncepció, de ez a céget nem akadályozta meg abban, hogy több millió dollárt költsön el rá.

A legtöbb sztárt kétségtelenül Ausztrália vetette be. Azt akarják elérni, hogy még több amerikai turista utazzon az országukba, ehhez pedig összeszedték az összes fontosabb ausztrál színészt. Chris Hemsworth, Hugh Jackman, Margot Robbie, Russell Crowe, Isla Fisher, Ruby Rose, Liam Hemsworth mind feltűnik a Krokodil Dundee képzeletbeli folytatásában, ami soha nem készül majd el. De a kampánynak ez az előzetes csak az egyik lépcsője, ami a Super Bowl után is tovább folytatódik majd.

Az évek alatt a Super Bowlban bemutatott reklámok egy része elég kiszámítható lett, a Tide pedig erre épített fel egy kampányt, a Stranger Thingsból ismerős David Harbour főszereplésével. Egy Tide reklámról van szó, ami egyébként a legtipikusabb reklámok paródiája. A Tide tulajdonosa egyébként a Procter and Gamble, így nem véletlen, hogy az Old Spice egészen elszállt reklámjainak is beszólnak, ami szintén az amerikai céghez tartozik.

Chris Pratt is egy meta reklámfilmben kapott főszerepet, ami arról szól, hogy ő lesz a Michelob Ultra nevű sörmárka reklámarca. A végére azért tartogat még egy extra meglepetést, de egyébként csak és kizárólag Pratt karizmájára épít, akinek mindenféle helyezetben kell viccesnek lennie.

A Petának James Cromwellt sikerült megnyernie a reklámjához, amiben egy papot alakít. Egy húsipari vezető érkezik hozzá gyónni, aki a húsipar aljas húzásairól vall a fülkében. A reklám célja, hogy akiből csak lehet inkább vegánt csináljon, hogy a reklámban is bemutatott vezetők tönkre menjenek, az állatokat pedig ne mészárolja le senki a húsuk miatt.

Beszélő M&M's-ek is voltak a Super Bowl szünetében, az egyiknek a hangját pedig Danny DeVito adta, aki most megtapasztahatja, hogy milyen az, ha nem akarják folyamatosan megenni.

Mi sem jelzi jobban, hogy a kreatívok tényleg kifogytak az ötletekből, ami a Super Bowl reklámokat illeti, hogy a Skittles négy teljesen agyament szpotot forgatott David Schwimmer főszereplésével, amik arról szólnak, hogy vajon ez az igazi Skittles reklám? Úgysem tudjuk meg soha, mert azt csak egyetlen ember láthatja majd.