A mi kis falunk a magyar tévé Halálcsillaga

Most bánhatja az RTL, hogy a TV2 nem most adja a Sztárban sztárt szombatonként, mert van rá egy komolyabb összegem, hogy a sorozat, legalábbis ami a párhuzamos sugárzást illetné, az elmúlt évek legnézettebb nagy show-ját is letolná a térképről. Ezt persze nem tudom meg sose, legalábbis idén tuti nem, de az elmúlt két heti nézettség az itt van előttem:

Február 17 : 1 041 181 néző és 23 százalékos közönségarány teljes lakosságban, 435 461 néző és 27,3 százalék a kereskedelmi célcsoportban

: 1 041 181 néző és 23 százalékos közönségarány teljes lakosságban, 435 461 néző és 27,3 százalék a kereskedelmi célcsoportban Február 24: 1 012 584 néző és 21,8 százalékos közönségarány teljes lakosságban, 473 676 néző és 27,3 százalék a kereskedelmi célcsoportban.

Ezzel nem lehet vitatkozni.

Ami a múlt heti toplistát illeti, a 18-49-es korcsoportban az első 25-ben hat TV2-es produkció szerepelt, az oda 19 műsorszámot delegáló RTL nagy szívfájdalmára ebből öt Piramis-adás, melyek mind megelőzték A Fal aktuális adásait. Balázs vetélkedője csak két adással tudott bekerülni a legnézettebb 25 műsor közé, azaz az időpontváltozások/műsorváltozások sem tettek jót a műsornak.

A teljes lakosságban az első 25-be hét Tények és az öt Piramis jutott be, A Fal viszont egyszer sem. Az RTL-nél annak örülhetnek, hogy a sok időpontváltozás és csúsztatás után a Barátok közt kicsit magára talált, és és négy epizódja is bent van az első 25-ben.

A teljes lakosságot illetően egyébként az ATV és a Duna TV is verheti a mellét, a Heti Napló Sváby Andrással vasárnap este 7-től a maga 435 436 nézőjével levert mindenkit, az RTL Hobbitját és a TV2 Tini Nindzsa teknőcök cím filmjét is, amire eddig nem volt példa. Szintén jó szerepelt a Napló után jelentkező #Bochkor (377 166 néző) és Az esti Frizbi Hajdú Péterrel is (348 384 néző), utóbbi elég nagy fölénnyel nyerte a sávját. Ami a legfeltűnőbb, hogy este 7 és 11 között az ATV mindössze 100 000 nézőt vesztett. A Duna TV a mára komoly tényezővé vált Gasztroangyal láttán tapsikolhatott, 405 654 nézője van a szombat délután sávban, amivel senki nem tudja felvenni a versenyt. A Dal döntője is szépen szerepelt 399 689 nézőt és 9,5 százalékos közönségarányt hozott, amivel verte a TV2-t, de az RTL Halálos fegyver 3 című filmjét már nem.

A Fal vs. Piramis verseny eldőlni látszik, a TV2 műsora a kereskedelmi korcsoportban és a teljes lakosságban is ötből ötször nyert, ahogy múlt héten is. A közönségarányt nézve egyik sem szerepel jól, a Piramis elmúlt tíz adása közül csak egy ment fel 17 százalékos közönségarány fölé 18-49-ben, a Fal pedig 16 fölé sem tud kerülni, sőt, múlt hét szerdán 11,5 százalékos közönségaránya volt, ami rémesen alacsony, és mivel a hét végig ilyesmi számokat hozott (14,8; 12; 11,5; 13,5; 12,6) simán kimondhatjuk, hogy megbukott. Ami persze azért frusztrálhatja az RTL-t, mert ők fizettek a formátumért, míg a TV2 lopta azt, de hát a televíziózás nem egy fair iparág.