Áll a bál Mészáros Lőrinc tévéjénél

Egy külsős céggel világíttatta át Mészáros Lőrinc a tulajdonában álló Echo tévét, készült egy leltár is. Az Index információja szerint ez vezetett aztán oda, hogy távozott Csík Zoltán igazgatósági tag. Csík távozását elsőként a 24.hu írta meg. A lap szerint múlt hét pénteken rendkívüli tanácskozást tartott az Echo tévét működtető részvénytársaság, ekkor jelentették be Csík távozását.

Úgy tudjuk, nemcsak Csík hagyja el a csatornát, de Czégel Pál pénzügyi vezető, valamint a műszaki igazgató, Varga Lajos is.

Nem véletlenül éppen ők. Információnk szerint Mészáros Lőrinc egy külső céggel világíttatta át az Echo tévét, amelynek keretében leltároztak is. Az átvilágítás eredményével a tulajdonos nem volt maradéktalanul elégedett, egy vezetőséghez közel álló forrásunk megfogalmazása szerint ugyanis „pénzügyi visszásságokat állapítottak meg a többmilliárdos beruházás és műszakieszköz-beszerzés terén”. Ezeket a beszerzéseket Csík irányította, úgy tudjuk, ezért is kellett mennie, és ez az oka Czégel és Varga távozásának is. Az Echo tévé munkatársai erről nem tudtak, Csík távozásáról ők is csak a sajtóból értesültek.

A korábban Széles Gábor vállalkozóhoz tartozó Echo tévét Mészáros 2016 decemberében vette meg. Már akkor szó volt róla, hogy az új tulajdonos érkezésével technikai fejlesztésekre kerülhet sor, új kamerákat vesznek, áttérnek a 16:9-es képarányra, és a stúdió vezérlőjét is kicserélik, a beígért létszámbővítéssel és fizetésemeléssel együtt ez másfél milliárd forintos beruházást jelent.

Csík az Index megkeresésére tagadta, hogy bármilyen vizsgálat állna a távozása hátterében.

Csík az átvilágításról azt mondta, hogy az csak az évi rendes könyvvizsgálat volt, ő pedig a jó viszonyt fenntartva mondott búcsút a csatornának, tehát szó sincs arról, hogy elküldték volna. Tagadta, hogy bármilyen pénzügyi visszásság lett volna, szerinte a pénzügyi vezető is csak azért megy el, mert a munkát befejezték.

„A célfeladatot ellátó emberek oda mennek, ahová küldik őket. Olyan szolgálatteljesítők mint a katonák. Ahol feladat van, oda küldenek” – Csík ezt még a 24.hu-nak nyilatkozta akkor, amikor a lap megírta, hogy távozik az Echo tévétől. A lapnak Csík a terveiről ugyan nem beszélt, de utalt arra, nem igazak azok a híresztelések, miszerint folyamatosan kiszorulna a Mészáros-féle érdekeltségekből. A Magyar Narancs korábban arról írt, hogy néhány hónapja elszámolási viták miatt Csík viszonya megromlott Mészáros Lőrinccel. Az tény, hogy a most az Echo tévéből távozó Csíkot tavaly ősszel váltotta a herceghalmi Talentis Group Zrt. igazgatóságában ifjabb Mészáros Lőrinc. A Talentis egyfajta holding, az övé az Echo TV üzemeltetője, közvetve pedig tulajdonos a Herceghalmi Kísérleti Gazdaságban, a Talentis irodaházában is.

A magát az üzleti világban katonaként meghatározó Csík a kilencvenes években gyilkossági nyomozó volt. A korábban Doszpot Péterrel együtt dolgozó Csík sokáig Mészáros bizalmi emberének számított. Ahol felbukkant, ott várható volt, hogy előbb-utóbb Mészáros is megjelenik. Nagyon sok, Mészáros érdekeltségébe tartozó cégben lett benne, de tavaly tavasz óta egy csomó társaságból kikerült.