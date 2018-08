Csintalan Sándor: A Hír TV-ben még a büfést is megfenyegette a Fidesz

Akik ott maradtak a G-nap előtti időszakból, elképesztő tortúrákat éltek át, ezerszer megüzenték nekik a Fideszből, hogy ki fogják nyírni Lajost, hagyják ott, amíg csak lehet, mert a kormánypárti sajtóban háromszoros pénzt kapnak. Ha nem mennek, és 2018-ban győz a Fidesz, akkor soha nem kapnak majd állást a magyar médiapiacon. Még a büfést is megfenyegették.

Ezt nyilatkozta Csintalan Sándor egykori MSZMP-s, MSZP-s és fideszes politikus, a Hír TV most kirúgott munkatársa a csütörtökön megjelenő Magyar Narancsban. Csintalan azt állítja: akik a G-nap után jöttek a Simicska-médiába, pontosan tudták, hogy csak pár évre tervezhetnek. Ezt egyébként az interjú készítője, a korábban a Magyar Nemzetnél is dolgozó M. László Ferenc is megerősíti, ahogyan hasonlóról számolt be Veiszer Alinda is, akit már a választás után, még a mostani hatalomátvétel után kirúgtak.

Csintalan egyébként finoman szólva is szövevényes életpályája ellenére is azt állítja, nem érti Simicska és a Fidesz megállapodását, hogy "az M1 és az Echo Tv mellé miért kell még a visszafideszesített Hír TV is", illetve nem akart olyan dolgokat kérdezni barátjától, Simicska Lajostól, ami miatt az "magyarázkodásra kényszerült volna". Csintalan ugyanakkor utal arra is, hogy a Simicska-média bedarálásának lehettek gazdasági okai is, illetve gyengítette a helyzetüket, hogy a G-nap után nem kerestek külföldi befektetőket.

Csintalan a Narancsban azt is kijelentette: nem igaz, hogy Simicskának lett volna olyan videofelvétele, ami rossz helyzetbe hozhatná Orbán Viktort.