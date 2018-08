Habzó szájú muszlimozás lett az MTI slendriánságából

Sajnos amikor azt olvassuk, hogy Kanadában lövöldözés volt és meghalt négy ember, nem kérdőjelezzük meg az MTI-t, mert ez, mármint a lövöldözés és a halál korunk velejárója, naponta elég sok ilyen hír fut át egy szerkesztőségen. Ahogy azt sem kérdőjelezzük meg, amikor az MTI frissíti a hírt, és újabb infókkal egészíti ki az alaphírt, ebben a konkrét, tegnapi esetben azzal, hogy a két rendőr és két civil életet követelő lövöldözést az ISIS magára vállalta. Ez sem szokatlan, az ISIS már nagyjából csak abból él hogy magára vállal mindent, amit csak lehet, mert annyira nem foglalkozik már velük senki.

Az igazán érdekes ennek a hírnek az utóélete, illetve annak feldolgozása lett. A Magyar Időkön vettem észre tegnap, hogy a hírt a maguk szokásos, visszafogott stílusában így tálalták:

Majd a cikkben persze megjegyzik, hogy

Kíváncsi lettem, mit kezdett a plusz infóval a többi lakájmédiás leágazás.

Azaz a címben egy, az MTI szerint is csak feltételes infót emeltek ki, majd a cikkben sem közlik, hogy az ISIS nyilatkozatát a rendőrség nem erősítette meg, az eredeti url szövege pedig jóval visszafogottabb, mint a cím (http://www.origo.hu/nagyvilag/20180810-az-iszlam-allam-vallalta-magara-a-kanadai-lovoldozest.html)

Belül az MTI átvétel korrekt, a cím visszafogott, tárgyilagos.

A nem kormányhű sajtó is feldolgozta az eseményt, így:

A HVG is elment a kattintékonyság felé, de legalább megmaradt a tárgyilagosság talaján.

A cikkben egy szó sincs az ISIS-ról, a legutolsó frissítés még azelőtti, hogy az MTI kiadta volna, azaz a 24-nél nem foglalkoztak az update-tel, az alaphír nekik elég volt.

A 444 fogalmazott a legóvatosabban, és a cikkben az iszlamista vonalat az MTI-vel kötötték össze.

Aztán ennek fényében megnéztem azt is, hogy tálalja a világsajtó ugyanezt, van-e terroristázás meg gyilkos muszlimozás a címekben. Nem volt. Egy sem. Még a Breitbarton sem, az amerikai alt-right alternatív ténygyárában sem. Sőt, nemhogy a címekben, de a tudósításokban sem szerepelt az ISIS.

Az MTI az alaphírhez a Reuterst és az AP-t tüntette fel forrásként, az iszlamista update-hez hozzácsapta az AFP-t is.

Itt már rendesen kezdett idegesíteni, hogy akkor honnan szedte az MTI az ISIS-t, és az egyik kollégámmal együtt guglizgattunk úgy 6 percet, hogy megleljük a megoldást.

Az MTI figyelmetlen volt és slendrián, az átvételeknél - melyek, mint így most világosan ki is derült, nemcsak a három említett hírügynökségtől származtak - nem elég alaposan olvasták el a szemlézett cikkeket. Azokban ugyanis valóban szerepelt az ISIS, tessék csak rákeresni az "ISIS Canada shooting"-ra a Google-n. Megvan?

Az történt, hogy az MTI-nél vagy nem tudnak rendesen angolul, vagy figyelmetlenek voltak, vagy, és ez remélhetőleg csak egy méretes baromság, amit írok, valaki azt akarta, hogy kerüljön csak be az ISIS ide is, nem árt, ha erősítjük a narratívát, és belekeverték/összekeverték az egy héttel ezelőtti lövöldözésről szóló cikkek egy bekezdését a mostaniba.

Egyébként a tegnapi lövöldözésről szóló cikkekben valóban szerepel az ISIS, így:

Canada is still recovering from a mass shooting last month in Toronto. In that incident, guman Faisal Hussain killed two people and wounded another 13. Hussain died in a shootout with police. ISIS claimed responsibility, though the gunman's family said he had been depressed and psychotic for many years. Hussain was not on any watch lists and was not considered a national security threat.