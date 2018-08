Eladó a világ legelső filmplakátja

Elárverezik a Lumiére fivérek első, 1895-ös párizsi filmbemutatóját hirdető plakátját, írja a Guardian brit lapra hivatkozva az MTI. A képen a 19. század végi párizsi élet tűnik fel, ahogy egy csapatnyi párizsi épp filmvetítésre várakozik.

Bár az esemény filmtörténeti pillanat volt, 1895. december 28-án csak alig több mint 30 néző ült be a Boulevard des Capucines-n álló Grand Café alagsori termébe, a Salon Indienbe. Bár a sajtót is várták a vetítésre, ők nem mentek el. Utólag persze írtak a filmről, miután a maroknyi néző lelkendezett róla. Négy nappal később két újabb vetítésen már 2000 néző ült a vászon elé, hogy húszperces vetítésen megnézze a Lumiére testvérek rövidfilmjeit. Pár hónap múlva aztán már külföldi nagyvárosokban is játszották azokat.

A vetítéseket két különböző stílusú plakát hirdette, ezekből kerül árverésre az egyik. A posztert Henri Brispot rajzolta. A becslések szerint az augusztus 28-án kezdődő aukción 40-60 ezer fontért (15-22 millió forintért) kelhet el. Emellett egyébként még további 164 ritka filmplakátra is lehet majd licitálni.