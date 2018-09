Megint A mi kis falunk a legnézettebb tévéműsor

Minden további előtt itt a 18-49-es

és a teljes lakosságban mért adatsor.

Ezen magyarázni nincs mit, a TV2 veresége szinte totális, 18-49-ben az első 30 legnézettebb műsorszám közé két vasárnap esti filmjük és az azokat felvezető Tények került, a teljes lakosságban pedig csak a hét Tények-adás, és bár mondhatnánk, hogy egy propagandatévének az a dolga, hogy a felülről érkező híreket propagálja, és ezek szerint ennek a feladatának eleget is tett, de azért annyi pénzből, mint amennyit a TV2 költ, ennél többet kéne letenni az asztalra. Egyelőre nem tettek, mert a nagy titkolózással elriasztották a nézőket, akik nem akartak találgatni, és leszarták az emojik mögé rejtett műsorcímeket, így a Piramis és a MasterChef VIP csak kínlódott hétfőtől péntekig. A tavasszal stabilan 18 százalékos közönségarányú Piramis egyszer sem tudott 9 százalék fölé kerülni a kereskedelmi korcsoportban, a MasterChef VIP pedig csak egyszer. A TV2 mától meg is cseréli őket, hátha ezzel javítanak a saját helyzetükön.

Közben az RTL a Nyerő Páros című műsorral saját rekordjait döntögette, a celebvetélkedőbe oltott valóságshow 24,1 százalékkal nyitott és 28,6-ig ment fel, amit előzetesen remélni sem igen mertek az RTL-nél. A Barátok közt és az Éjjel-nappal Budapest is stabilan teljesített, a csütörtök esti Dr. Murphy című sorozat pedig a maga 17,8 százalékos közönségarányával jobb volt, mint bármi, amit a TV2 az egész héten, főműsoridőben tudott nyújtani. Ebben a korcsoportban a Híradó minden este verte a Tényeket, kedden és szerdán konkrétan kétszer annyian nézték az RTL híreit, mint a TV2-ét. Hétvégén is az RTL nyert, szombatom a visszatérő A mi kis falunkkal, (amit többen láttak, mint a TV2 egész szombat estéjét összesen), vasárnap pedig a Szenzációs négyes című, jobb híján showműsornak nevezett vizuális környezetszennyezéssel, ami így is a az éppen tévét néző 18-49-esek 17 százalékát érdekelte, míg a TV2-n a Minyonok csak 13,6 százalékot hozott.

Érdekesség, vagy talán annyira nem is, hogy a köztévén a Forma-1-es közvetítés a maga 21,2 százalékos közönségarányával nyerte szépen a vasárnap délutánt a fiatalabbak körében, de hogy ne csak örüljenek a királyi tévében, a Honfoglaló című műsorukat a Nielsen szerint kedden este fél 8-kor 83 néző látta, pénteken meg 850.

A teljes lakosságban is az RTL van fölényben, de az előnye már nem olyan nyomasztó, mint 18-49-ben. A Nyerő Párost így sem tudták megverni, és sem A Piramis, sem a MasterChef VIP nem került 12 százalék fölé, de nem háromszoros volt a különbség az RTL javára. A Tények-Híradó különmeccs itt a TV2 javára dőlt el, pár százalékkal ugyan, de négyszer is nézettebbek voltak, a legnagyobb különbséget hétfőn jegyezhettük fel, amikor a TV2-n 725 055, az RTL-en 641 709 nézp követte a híreket. A mi kis falunk a hetet ebben a korcsoportban is nyerte, de a 886 847 fős összenézettség messze elmarad az első két évadban látott 1,1-1,3 milliós nézettségtől. Vasárnap este a Szenzációs négyes viszont még jobbban szerepelt, mint 18-49-ben is, pedig ha van olyan műsor, amit senkinek nem szabadna látni, az ez: 18,4 százalékos közönségaránya és 757 896 nézője simán verte a Minyonokat (8,1 és 333 018).