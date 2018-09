Negyedmillió tévénéző eltűnt az éterben

A jelentésben az áll, hogy 2018 második negyedévében már csak 3,69 millió előfizetést tartotta nyilván, ami úgy negyedmillióval kevesebb, mint ahányan 2017 harmadik negyedévében voltak. Az előfizetők számának csökkenése 2017 végén indult meg, ami azért furcsa, mert addig folyamatosan nőtt a számuk:

2015 eleje: 3,1 millió

2017 ősze: 3,9 millió

2017 vége: 3,75 millió

2018 június: 3,69 millió

Már eleve az sem volt világos, miért ment fel két év alatt az előfizetők száma 800 000-el, az pedig végképp fejvakarásra késztető, hogy vajon mi történhetett 2017 év végén, amitől százezrével mondták le előfizetéseiket a háztartások. Ráadásul, hogy még jobban fájjon a szolgáltatóknak, a KSH jelentés szerint a távozók között szép számban találhatók azok, akik nemcsak tévére, hanem telefonra és internetre is előfizettek, és ezeket egy füst alatt mondták le.

A hazai tévés szokásokra, pontosabban a számokra egy ilyen csökkenés mindenképpen hatni fog, de a közönségarányt nemigen befolyásolja, legfeljebb az össznézőszámot. A Nielsen szerint a magyarok eleve nagyon sokat tévéznek (Európában csak a szerbek állnak előttünk, ha minden igaz): napi 4 óra 40 perc körüli átlag az, amit számoltak a teljes lakosságra levetítve. Ezt természetesen a társadalom elöregedése is befolyásolja, az 50 év feletti korosztály 6 óránál is többet ül a tévé előtt naponta, míg a 4 és 17 év közöttiek csak 3 órát - ami viszont így is elég magas nyugat-európai társaik körében mértekhez képest.

Az elvándorlás egyik oka a tévézés más platformokra helyezése lehet. Akik a lineáris tévézés helyett on-demand- vagy streaming szolgáltatóknál keresik a tartalmat, azoknak valóban nem szükséges a tévéelőfizetés, a mobilszolgáltatók korlátlan és gyors mobilinternetcsomagjai mellé meg az otthoni előfizetés is feleslegessé válhat. (via G7)