Siemens-díjat nyert az Index újságírója

Hanula Zsolt, az Index újságírója lett idei Siemens Press Award egyik nyertese, a díjat szerda este adták át Bécsben. A Siemens már harmadik alkalommal hirdette meg Közép- és Dél-Európa tizenkét országára kiterjedő pályázatát, melyre idén a városok, az ipar és az energia digitális jövőjével foglalkozó cikkekkel lehetett jelentkezni.

Végül kétszáz cikkből választották ki a három legjobbat, köztük az Index szerzőjének cikkét, ami júliusban jelent meg, Az app, amitől a világ össze bankja retteg címmel. Ebben a két körrel az összes nyugati konkurencia előtt járó ázsiai csetelős alkalmazások egyikét, a kínai Wechatet mutatta be Kínában járva.

Az Index újságírója mellett a bolgár Ivaylo Stanchev Electricity from the future és a szlovén Boštjan Videmšek The Future is Now című cikkét díjazták.