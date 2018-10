Egyelőre csak pukkantgatnak a TV2 őszi csodafegyverei

Miután az emlékezetes emoji-kampányukkal befürödtek, azaz nem mondták meg milyen műsorokkal indítják az őszt, csak hangulatjelekkel kommunikálták a címüket, a TV2 azt várta a Rendes Ősz, avagy Nálunk Október 8-án Köszönt Be Az Ősz (nem hivatalos) nevű kampányuktól és a mögé tett programstruktúrától, hogy bedarálja az RTL rutinból összerakott őszét, amiben a vasárnapi Szenzációs négyes az egyetlen olyan elem, amivel eddig még nem találkoztunk, bár ha tehetnénk, simán kitörölnénk az emberiség egyetemes történetéből, az tuti. Egyelőre a dara elmaradt, szombaton viszont olyan atomot kaptak a nyakukba, amire nemigen számítottak.

Az "adjunk minden nap saját gyártású műsort" elv egyik nagy támogatója vagyok, nekem az a jó, ha minden nap van miről írni, szóval én nem bántam, hogy egy hét alatt hat új műsorral jelentkezik és további hármat folytat, bár azt soha nem fogom megérteni, hogy miért hisz a TV2 kényszeresen a 3 órás műsorhosszban abban a világban, amiben egy tízperces YouTube-videó készítőjét az online közönség Tarr Bélájaként emlegetik. A TV2-nél másképp gondolkodnak.

Hétfő:

A hétfőt egy laza 3,5 órás Ninja Warriorral kezdték, ami a teljes műsorfolyamot nézve 16,3 százalékos közönségarányt hozott 18-49-ben, és ez papíron jó is, hogy a viharba ne lenne az, kétszer annyi, mint amit a Masterchef vagy a Piramis tudott ugyanitt. Persze ha sávonként nézzük, akkor árnyaltabb a kép, 19:00-20:00 között a Survivor 17,3 százalékkal verte a Ninját, ami a Barátok közt és az Éjjel-nappal Budapest ellen vigéckedett. Hasonló volt a helyzet a teljes lakosságban, ahol a TV2 műsorát átlagosan 566 ezren látták óránként, a Survivor 658 816-ot hozott, és a Barátok közt is 600 ezer felett teljesített. A főműsorban ezt a napot ettől még a TV2 nyerte a közönságarányt tekintve, 1-0.

Kedd:

Még egy műsor, amit Tilla vezet (a Ninjában ő megmaradt, Kasza Tibor meg beszállt Majka helyére), ezúttal a Legbátrabb páros, három órában. A celebeket versenyeztetős műsort a teljes lakosságban többen látták, mint a Ninját (609 654 néző), de a Survivortól ez is kikapott, a kereskedelmi célcsoportban pedig közönségarányban (17% vs 15,5) maradt alatta. A Máltán hisztiző, zsékategóriás celebek (Palácsik Lilla WTF?) legyűrte a Barátok közt-Éjjel-nappal Budapest kombót, és az este tíz után induló Bogaras szülők című sitcommal (13,9) kiegészülve a második napot is hozta a TV2-nek. 2-0.

Szerda/csütörtök:

A legnagyobb kérdőjel a TV2 műsorrendjében a hét közepe volt, hiszen a szerda és a csütörtök este műsora egyforma volt: Mit tenne a gyereked? címmel egy gyerekműsor Ördög Nórával 90 percben, majd Kasza Tibor Sztárok és párok című vetélkedője dettó másfél órában. Hogy ettől mit reméltek, azt nem tudom, de hogy nem 10.4 / 10 ill. 10,4 / 7,8 százalékos közönségarányt, az tuti. A kereskedelmi célcsoportban ezt a két napot nem is mentette semmi, a Survivor 17,2 és 18, a BK 16,3 és 17,3, az ÉNBP 16,1 és 18,8 százalékkal szárnyalt, a Doktor Murphy című sorozat pedig tíztől 17,4 százalékkal alázta porig az NCIS-t (3,6). 2-2.

Péntek:

A nap, amikor a TV2 is megmutatta végre, mit tud kihozni egy esztrádműsorból, amiben celebek tanulnak be kunsztokat, és amiben Tilla véletlenül nem vezet műsort, csak 3 órán át zsűritag. Ez a Csak show és más semmi, amiben rémesen sok félmeztelen férfi és idétlen celebritás tobzódott 3 órán át - 10,2 százalékos közönségarányért, ami nagy csalódás egy drága műsortól, de legalább azt jelzi, hogy a közönséget egy ponton túl már nem lehet hülyének nézni (dehogynem, csak nem így). Az RTL simán nyerte a pénteket, Survivor 17,3 BK 15,9, ÉNBP 15,1, a TV2 egyetlen sávnyertese a második évadát kezdő Korhatáros szerelem volt (11,5%). 2-3.

Szombat:

Erről a napról felesleges beszélni. A főműsorbban az RTL 26,5 százalékos közönségaránya mellé a TV2 5 százalékot tud felmutatni. Az X-Faktor brutális, 35,6 százalékos közönségarányt hozott, de volt 38 százalékos félórája is, ami valahol tényleg borzasztó, hiszen a bikucsunáj-kör megy még mindig, a fahangú szerencsétlenekkel. A TV2 a MasterChef Juniort, a gyerekek főműsorát áldozta fel a tehetségkutatóval szemben (5,2%), erre az amerikai angolban vagy egy jó kifejezés, a dick move. 3-3

Vasárnap:

A Tilla vezette Sztárban sztár nyerte az estét, de fennállása legrosszabb számaival: 17,3-as közönségarány 18-49-ben és 846 ezer néző teljes lakosságban - tavaly 1,04 millió és 26 százalék volt a nyitány. Az RTL Szenzácisó négyesét 505 ezer néző látta, és 10,7 volt a közönségaránya, ami, ha TV2 lennék, menten úgy kommentálnék, hogy leverte a Csak show vagy semmit, de nekem még nem mentek el otthonról. A napot a TV2 bőven nyerte, 6 százalékos különbség főműsorban az komoly, az agyonverés kategóriának az alja. 3.4.

Egyebek: