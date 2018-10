Meghalt Baleczky Annamária

Hetven éves korában, egy idősek otthonában hunyt el Baleczky Annamária, az MTV egykori legendás bemondója, tévés újságíró.

Baleczky Annamária pénteken halt meg, az intézet Bay Évát értesítette a hírről, és azt mesélte a Lokálnak, hogy Baleczky nem tudta feldolgozni, hogy már nem tartottak igényt a munkájára.

Baleckzy bemondói karrierje a Magyar Rádióban kezdődött 1973-ban, ahonnan a Magyar Televízióhoz került, és 2000-ig ott is maradt. Műsorokat is vezetett (lottósorsolás, szilveszteri esztrdáműsor), szerepelt Bódy Gábor Nárcisz és Psyché című alkotásában is.