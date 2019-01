Az RTL új sorozata mindent vitt az első héten

Ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni a 2019-es nézettségi verseny első hetét, akkor azt mondanánk, hogy ha van olyan sorozat a tévében, ami falun játszódik, akkor azt a nézők rongyosra nézik: a Drága örökösök című új telenovella megnyerte a heti nézettség versenyt, sőt, az első hat legnézettebb műsorszámból négyet a "milliókat öröklő városi népek kalandja a ganajban" adja.

A legnézettebb rész az első volt, a legkevésbé nézett a negyedik, a kettő között 18-49-ben 110 000 néző volt a különbség, közönségarányban viszont elhanyagolható a csökkenés (24,7 vs. 24,1). A teljes lakosságot tekintve a sorozat ugyanolyan erős, a nyitány 1,17 millió nézőt érdekelt, a negyedik epizód 1,02 milliót (24% vs 22,9%,) szóval az RTL húzása bejött, míg a TV2 két új napi műsorának közel sem volt annyira jó hete. A napi számok:

(18-49)

Január 1.:

Drága örökösök 455 499 / 24,7

Január 2.:

Drága örökösök 351 810 / 22,8

Exatlon Hungary 284 232 / 17,9

Legyen Ön is Milliomos!! 278 349 / 16,8

Január 3.

Drága örökösök 363 851 / 24,6

Exatlon Hungary 248 66 / 15,9

Legyen Ön is Milliomos!! 223 198 / 13,4

Január 4.

Drága örökösök 346 409 / 24,

Exatlon Hungary 210 264 / 14,2

Legyen Ön is Milliomos! 182 733 / 11,2

Január 5.Exatlon Hungary 205 381 / 12,9

Január 6.Exatlon Hungary 257438 / 15,3

Látható, hogy a nézőszám csökkent az RTL esetében is, de elég magasról indultak ahhoz, hogy ez ne okozzon nekik különösebb problémát. A TV2 az újoncaival azonban kedden és szerdán is diadalmaskodott, és nyerték az egész napos nézettségi versenyt melyhez vasárnap is hozzátett egyet, így a megnyert napok tekintetében idén 3-3 az állás. A hét elején az RTL két veteránja, a Barátok közt és az Éjjel-nappal Budapest is kapott egy-egy figyelmeztető jellegű pofont, előbbi 11,8 százalékos, utóbbi 8,9 százalékos közönségarányra esett vissza, de péntekre magukhoz tértek, és a TV2 az Exatlonnal tudott egy félórát elcsípni csak a főműsorból.