Magyarország jobban teljesít - már a RTL-en is

TCR, azaz társadalmi célú hirdetés:

Minden olyan közlés, üzenet, információ eljuttatása a társadalom tagjaihoz, csoportjaihoz, a társadalom érdekében, melyek a társadalom tagjait tájékoztatja, a társadalom értékeiről, valamint meggyőzi a társadalomban felmerült problémákról, azok megoldásáról, kitűzött céljairól, illetve a társadalom mozgósítása, cselekvésre késztetése, a reklám, a hirdetés, a propaganda eszközrendszerével, módszereivel.

Tegnap óta az RTL Magyarország csatornáin is láthatók a kormány "Magyarország jobban teljesít" sorozatának kisfilmjei, amiket Társadalmi célú hirdetésnek soroltak be. Elég szokatlan látvány a miniszterelnök szerint ellenséges tévében egy ilyen reklám, de az RTL Magyarország Marketing- és Kommunikációs Igazgatósága szerint nincs ebben semmi meglepő, vagy különös:

2014-ben voltak utoljára társadalmi célú kormányhirdetések az RTL Magyarország csatornáin. Öt évvel később ismét kaptunk megkeresést, és miután jogilag a hirdetésekkel semmi probléma, azaz megfelelnek a társadalmi célú hirdetések kritériumainak, azok bekerülhettek az adásmenetbe.

A reklámmal kapcsolatban megjegyeznénk, hogy jogilag lehet, hogy megfelelnek a kritériumoknak, de tartalmilag azért lehet rajtuk rugózni bőven. Az időzítés is felvet pár kérdést, hiszen pont akkor kerültek be a legnagyobb, kormányellenesnek titulált tévébe, amikor Jávor Benedek EP-képviselő Brüsszelben éppen amiatt mószerolja be a kormányt, hogy nem jól sáfárkodik a közvagyon kormánykommunikációra fordított részével, aminek 90 százaléka a kormányhoz közel álló, nemzetstratégiai jelentőségűvé nyilvánított sajtótermékekhez vándorol.

És így Jávor panaszára majd lehet az RTL-re mutogatni, hogy tessék, itt van, hirdetünk mi máshol is, miféle tiltott állami támogatásól tetszik beszélni?