Majd' tízmilliós bírságot kapott a TV2 az Aranyélet miatt

Az HBO sikersorozatának első évadát a TV2 is levetítette, a tartalomnak és témának megfelelő korhatárkarikával ellátva és idősávban, de arra nem figyeltek, hogy a médiatörvényben foglaltak alapján a portékát dettó csak 16-os karikával, kizárólag este 9 és hajnal 5 között lehet reklámozni műsorelőzetesekben. A TV2 ezzel szemben a 314 előzetesből "több százat is" 21 óra előtt tolt be a képernyőre, és ezért kapott egy 9,42 millió forintos bírságot. A vizsgálatot jó magyar szokás szerint egy állampolgári bejelentés előzte meg, azaz valaki szépen felnyomta a TV2-t a Médiatanácsnál. A testület ma közzétett jegyzőkönyve szerint ugyan

a televíziók és rádiók maguk kötelesek besorolni műsoraikat – bizonyos kivételekkel – a médiatörvény által meghatározott korhatár-kategóriákba, de ezt a Médiatanács saját, utólagos médiafelügyeleti tevékenységének keretében vagy állampolgári bejelentésre is ellenőrizheti hivatalból.

További döntések/intézkedések/megmázsálások:

A Médiatanács honlapján már elérhető a Szigetszentmiklós 107,0 MHz-es helyi rádiós frekvencia pályázati felhívása, mely kereskedelmi jellegű hasznosításra vonatkozik. A frekvencián jelenleg üzemelő Lakihegy Rádió szolgáltatójának jogosultsága idén májusban – 12 év után – végleg lejár. A pályázati ajánlatokat 2019. február 18-án lehet majd benyújtani.

Dettó közzétették a jelenleg használaton kívüli Tihany 105,7 MHz-es helyi rádiós frekvencia kereskedelmi hasznosítására kidolgozott pályázati felhívás tervezetét.

2,34 millió forint bírságot kapott a Film4, a Galaxy4, a Story4 és a TV4 médiaszolgáltatója, miután az 2018 áprilisa és szeptembere között a négy televíziócsatornán összesen harminckilencszer tett közzé a környező műsorszámokhoz képest hangosabb reklámblokkot.

A szombathelyi kisközösségi Credo Rádió szolgáltatója 10 ezer forint bírságot kapott, miután egy október elején vizsgált adáshéten a hatósági szerződésében foglaltakhoz képest kevesebb közszolgálati műsorszámnak adott helyt, valamint két napon is a vállalt maximumnál több ismétlést tett közzé, és a közszolgálati műsorszámok heti arányára vonatkozó, médiatörvényben foglalt minimumnak sem tett eleget.

A Médiatanács a bírságok kiszabásakor minden esetben a fokozatosság és az arányosság elve alapján, az ügyek összes körülményét – köztük a szolgáltató által korábban elkövetett hasonló jogsértéseket is, és a veszélyeztetett korosztályra vonatkozó nézettségi, hallgatottsági arányokat – figyelembe véve állapítja meg a jogkövetkezmények adott formáját, mértékét.

Nemcsak elvesz, ad is: támogatják a legjobb hazai operatőrök versenyét

A Médiatanács összesen 1 millió forintot ajánlott fel a tavaly alapított, 2019. január 31-én második alkalommal megvalósuló Kovács László és Zsigmond Vilmos Magyar Operatőr Díj elnevezésű szakmai verseny dokumentumfilm, természetfilm, kisjátékfilm és diákfilm kategóriáinak díjaira. A szervezők szándéka szerint az új szakmai verseny a korábbi Aranyszem Operatőr Fesztivál helyét veszi át.

És amiről egy büdös szó sem esett (?):

A Médiatanács január 15-i ülésén sok mást is tárgyalt, pl. a SlágerFM/Rock FM ügyletet, amiről külön cikkben emlékezünk meg, illetve egy halom másikat is, melyekről egyelőre nem adtak ki infót a sajtónak.

