Az elnök emberei készítője szerint a demokraták gyerekesen viselkednek

Aaron Sorkinról legutóbb azért írt a sajtó, mert saját elmondása szerint gondolkodik A közösségi háló c. filmjének folytatásán, mert azóta annyi érdekes információt tudott meg a Facebookról, ami megérhetne még egy filmet. Sorkin nemrég a CNN vendége volt, de a filmje helyett inkább arról beszélt, hogy az új demokraták szerinte gyerekesen viselkednek.

Sorkin arról beszél a műsorban, hogy kifejezetten kedveli az amerikai kongresszusba frissen bejutott, fiatal demokratákat, azonban szerinte eljött az ideje, hogy felnőjenek a feladathoz. Szerinte a demokratáknak lehetnének a "nem hülye párt" az Egyesült Államokban, és a jövő demokratáinak nem csak transzgender mosdókért kell aggódniuk, hanem a munkásosztály anyagi helyzete miatt is.

A forgatókönyvíró és producer valószínűleg többek között Alexandria Ocasio-Cortezre gondolt, aki 29 évesen a legfiatalabb nőként került a kongresszusba, és nemrég azzal találták meg, hogy kiszivárgott róla egy infantilis táncolós videó az egyetemi időszakából.

Aaron Sorkin egyébként dolgozott íróként többek között a Moneyballon, Az elnök emberein, a Newsroom c. tévésorozaton és a Steve Jobs-filmen is, legutóbb pedig a Molly's Game c. pókerfilm fűződött a nevéhez.