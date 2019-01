Hipóval öntöttek le egy fekete sorozatszínészt Chicagóban

Itt a fekete Dallas A sorozat, amivel a Fox talpra akarja állítani megtépázott renoméját, egy Keresztapába oltott szappanopera, amiben néha énekelnek a szereplők. A cím, az Empire, azaz Birodalom, egy lemezcégnek a neve, amit a Terrence Howard alakította, egykori gengszterből lett rapmogul vezet hótt sikeresen, hiszen a pilot azzal kezdődik, hogy tőzsdére viszi a céget, mindenki legnagyobb megelégedésére. Aztán elmegy a kórházba, mert szarul van, és kiderül, hogy ALS-ben szenved, ez az a betegség, ami Stephen Hawkingot is kerekesszékbe kényszerítette, és nyáron emiatt öntötték magukra a jeges vizet az emberek világszerte. Szóval Lucious megtudja, hogy max. három éve van hátra, de inkább kevesebb, és kénytelen elkezdeni az utódláson gondolkodni, mármint azon, három fia közül melyik kövesse a trónon: a kiváló üzleti érzékkel megáldott, botfülű legidősebb, a zseniális zenész, de meleg középső, vagy a legkisebb, aki rappelni ugyan tud, de egy idegesítő faszfej. Tovább erre >>>

Jussie Smollett neve itthon nem túl ismerős, pedig az USA-ban egy elég népszerű sorozat, az Empire (Birodalom) egyik főszereplője. Kedden hajnalban visszafelé tartott a szállására Chicagóban, amikor a rendőrségi jelentések szerint két fehér férfi támad rá rasszista és homofób sértéseket a fejéhez vágva. A színészt többször megütötték, egyikük egy kötelet hurkolt a nyaka köré, majd leöntötték hipóval, és otthagyták az utcán.

A színész állapota a rendőrség szerint kielégítő.

Smollett a színészkedés mellett zenél is, Chicagóban is pont egy koncert miatt tartózkodik. A gépe késett (egy Instagram-poszt tanúsága szerint öt órát), hajnalban ért a szállodába, ahol már nem volt nyitva az étterem, így elment valami ételt beszerezni - eközben támadtak rá. Az Empire című sorozatban egy meleg karaktert alakító Smollett maga is homoszexuális, ezt 2015-ben, Ellen Degeneres tévéműsorában jelentette be.

A támadás egyértelműen Smollett ellen irányult, a símaszkot viselő alakok

te vagy az a mocskos buzi az Emipre-ből

kiáltással rontottak rá, és miközben ütötték, leniggerezték és azt üvöltötték az arcába, hogy

This is MAGA country

ami Donald Trump egyik kampányszövegből ered, a Make America Great Again-ből, még azazabb,

Legyen Amerika ismét nagyszerű

ami egyelőre azért annyira még nem jött össze, legalábbis ezek szerint.