A NER eltünteti az utcákról a HVG-t

Negyven éven át láthattuk hirdetőoszlopokon az aktuális heti HVG címlapját, azaz azóta, hogy a hetilap megjelenik itthon. Mostantól ez nem így lesz, ugyanis a Mahir Cityposter Kft.

minden előzetes bejelentés nélkül,

egyoldalúan,

azonnali hatállyal,

a HVG szerint jogszerűtlenül

felmondta a HVG kiadójával kötött szerződését. A meglehetősen barátságtalan lépésre még azt a magyarázatot sem adták, hogy

"mer' csak."

A hvg.hu mai cikkében részletezik, hogy a Mahir április 12-én írt egy levelet a kiadójuknak, és azonnali hatállyal felmondta megállapodásukat, ami a HVG hetilap címlapjairól készített plakátok kihelyezéséről szólt, és konstrukcióját tekintve az ún. nem felbontható szerződések közé tartozik. A lépést azzal magyarázták, hogy a Mahir nem tudja teljesíteni a vállalásait, azaz olyan darabszámban megjeleníteni a plakátokat, mint szerették volna. Ezzel csak az a baj, hogy a szerződést úgy írták meg, hogy ha a Mahir nem teljesít, akkor a hirdetési díjról is le kell mondani, így a mostani lépés a cég érdekeit vette elsősorban számításba.

A helyhiányról nem mondtak semmit, azaz, hogy átmeneti, vagy krónikus, hogy miért pont most derült ki, vagy ha már régen, akkor miért nem szóltak az érintett ügyfeleknek korábban. Az sem világos, hogy csak a HVG van ilyen helyzetben, vagy teszem azt, az Operaház és a Nemzeti Színház plakátjait is vissza mondták vajon. A Mahir attól is elzárkózott, hogy a szerződés feltételeit újratárgyalják, és nem helyezte kilátásba azt sem, hogy ha a helyhiányt tudják orvosolni, akkor ismét kötnének megállapodást a HVG-vel.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez egy célzott, a HVG gazdasági ellehetetlenítésére tett kísérlet - a hetilapok esetében ez a fajta megjelenés akár azt is jelentheti, hogy egy adott héten tíz-húsz százalékkal több fogy azt újságból mint az azt megelőző héten. Az éppen Mészáros Lőrinc ügyvédjéhez köthető Mahir negyven év után rúgta fel a megállapodást, de a játszmának még nincs vége: a HVG jogi úton próbál érvényt szerezni a szerződésben foglaltaknak.