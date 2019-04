Dr. House visszatér, ezúttal űrkapitányként

Űrkomédia-sorozatot rendelt be az HBO, a sci-fi főszereplője Hugh Laurie lesz, aki korábban Dr. House-t alakította - számolt be a Variety.

Az Avenue 5 című sorozatot Armando Iannucci rendezi, ő készítette a Sztálin halála című filmet, valamint a szintén HBO-s Az alelnök (Veep) című komédia sorozat nagy részét, utóbbi idén jár hetedik, egyben utolsó évadánál. Ebből Iannucci kezében csak az első négy volt, így 2015 óta először tér vissza sorozatrendezőként.

A történet a 40 évvel későbbi jövőben játszódik, ahol már az űrturisztika elérhető az emberek számára. A sorozat főszereplője Ryan Clark, akit Hugh Laurie alakít és aki a kapitánya az Avenue 5 nevű űrhajónak. Laurie mellett szerepel még például Josh Gad, Zach Woods, Nikki Amuka, Rebecca Front és Ethan Phillips is.

Nemrégiben írtunk arról, hogy az HBO konkurense, a Netflix is űrben játszódó komédiát indít Space Force címmel, Donald Trump űrhadosztály felállításáról szóló rendeletére reagálva. Ennek főszereplője a Hugh Laurie-hoz hasonlóan szintén humoristaként is ismert Steve Carell lesz. A sorozatra bevonták Greg Danielst is, Carellel együtt ők készítették régebben a nagy sikerű A hivatalt.