A TV2 mellett az IKO műsorgyártó is a NER-é lett

Rákosi Tamás az RTL-nél futtatta fel az IKO-t, Dirk Gerkens távozása után pedig ő is a TV2-nél kötött ki. Az üzletrésze most a NER-nél kötött ki.

A Rákosi Tamás tulajdonában lévő luxemburgi székhelyű Mangusta Invest SA eladta a TV2 csoport műsorgyártó partnerében, az IKO Holdingban (49%), továbbá a hazai televíziós hirdetési piac egyik legnagyobb reklámértékesítő vállalatában, az Atmediaban (32,67%) lévő tulajdonát. Az ügyletek a vételár megfizetésével a mai napon zárultak, az értékesített üzletrészek a Hunmedia Befektetési Zrt. tulajdonába kerültek. Az IKO Holding Kft. tulajdonosi testülete Vaszily Miklóst bízta meg az anyavállalattal együtt hat cégből álló holdingvállalat irányításával - tudatta a nyilvánosságot az adásvételről az IKO Media Group.

Rákosi Tamás, az IKO műsorgyártó cég tulajdonosa tegnap írta alá azt a szerződést, amivel jó barátjához és üzlettársához, Dirk Gerkenshez hasonlóan kiszáll a magyar médiából, legalábbis egyelőre és papíron. Rákosi a céget és a TV2-ben levő üzletrészét információink szerint 4 milliárd forintért adta el, a vásárló tudomásunk szerint ahhoz a Vida Józsefhez kötődik, aki a TV2 megvásárlásán dolgozik éppen.

Az IKO Műsorgyártó Kft. éveken át az RTL kvázi házi gyártója volt, 2002-től olyan saját fejlesztésű, vagy annak eladott műsorokat készítettek, mint a Csillag születik, a Szombat esti láz vagy a Való Világ, de ők voltak az X-Faktor, a Celeb vagyok, ments ki innen!, az Egy perc és nyersz! és az Éjjel-nappal Budapest mögött is. A TV2-höz Dirk Gerkens kinevezése után nem sokkal kerültek be, és afféle einstanddal az összes üveggolyót összegyűjtötték a grundról: az Édes Élet című napi reality gyártását átvették a Paprikától, a TV2 9 év után felmondta a Jóban Rosszban gyártója, a Show & Game szerződését, hogy az IKO sorozatot is gyárthasson, és minden más, belső gyártásban készülő szórakoztató műsort (Nagy Duett, Sztárban Sztár) is rájuk bíztak. Ők készítették például a magyar tévétörténelem legnagyobb bukásának is tekinthető Star Academy-t.

A sorozatok (Bogaras szülők, Korhatáros szerelem) is megkapták az IKO plecsnit még úgy is, hogy effektíve a cég semmit nem csinált, nem lépett fel gyártóként, de miután az IKO betette a lábát a TV2-be, mindent elkövetett, hogy onnan ne lehessen egyszerűen kihajítani. A 2016-os érkezés után egy évvel Andy Vajna, a TV2 (papíron) akkori tulajdonosa is beszállt a cégbe, amiben Rákosi Tamás maradt a többségi tulajdonos, sőt, ő meg a TV2 igazgatótanácsába ült be szépen.

Az IKO azonban nemcsak műsorgyártó cég, kábeltévés portfólióépítésük legendás, az meg pláne, ahogy 2012 januárjában az IKO cégcsoport hét saját fejlesztésű kábelcsatornát – Cool, Film+, Film+2, Reflektor, Prizma, Sorozat+, Muzsika TV – értékesített a Bertelsmann csoportnak. A TV2-höz bejutva az IKO ugyanazt az elvet követte, mint az RTL kábelportfólió felépítésénél, csak itt sokkal több pénzből gazdálkodhattak, aminek jó része az államtól érkezett, vagy reklámbevétel vagy hitel formájában. Az biztos, hogy a TV2 mára 14 csatornával működő kábelportfóliója beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a két nagy kereskedelmi csatornacsoport fej fej mellett halad a nézettségi versenyben (az RTL mondjuk csak nyolc tévével).

Rákosi kiszállásával az IKO továbbra is a TV2 gyártójaként működik, viszont úgy tudjuk, a kizárólagossága megszűnik. Információink szerint a szórakoztató műsorokat, pl. a megújuló, civil énekesekkel jelentkező Sztárban sztárt az IKO viszi tovább, de a többi tartalomra külső gyártók is jelentkezhetnek. Az egyik új sorozatukat, a napi gyártásban készülő Dear Daddies címűt például egy vadonatúj gyártó cég szállítja majd. Információink szerint visszatér a Show & Game is, akik első körben visszakapják a Jóban Rosszban-t, bár erről a cég vezetője, Závodszky Zoltán az Indexnek azt nyilatkozta, hogy hivatalos értesítést még nem kapott, de nem bánná, ha igaz lenne.

„A társaságban lévő többségi részesedésemet már korábban eladtam, üzlettársaimnak akkor arra vállaltam garanciát, hogy a holdingban maradt kisebbségi tulajdonrészemet további három évig nem értékesítem" - nyilatkozta az adásvételről Rákosi Tamás. "A lehetőség tehát most nyílt meg számomra és a csomag részeként az Atmedia Kft.-ben lévő érdekeltségemet is értékesítettem. Úgy érzem, hogy a felek ebben a konstrukcióban kölcsönösen jó üzletet kötöttek. Természetesen továbbra is aktív maradok a magyar piacon, konkrét terveim is vannak, de ezekről majd később” - tette hozzá.