Újra a világ legjobb közszolgálati műsorai között az On the Spot

Van egy olyan magyar műsor, amit a szakma világszerte elismer, díjakat nyer, az alkotói tévéfesztiválokon zsűriznek, csak valahogy itthon nem tudja átlépni a saját árnyékát. Az On the Spot-ról van szó, amit a Spektrum és a köztévé is vetített, azaz papíron a nézők ennél szélesebb köréhez nem érhetnek el, de a nézők csak a közvéleménykutatáskor mondják, hogy dokumentumfilmeket néznek, a távkapcsolóval inkább a Mi kis falunkra szavaznak.

Ez persze a Prima Primissima-, Arany Nimfa-, és Pulitzer emlékdíjas alkotókat nem érdekli, nem a nézettségért forgatna, és akkor is tovább dolgoznak majd, ha éppen nincs érvényes szerződésük egy magyar tévével sem. És eleve, ahogy azt S. Takács András és Cseke Eszter az Indexnek tavaly elmondta, a dokumentumfilmek és sorozatok más pályaívet írnak le, mint egy Sztárban Sztár: a filmeket évekkel később is vissza lehet nézni, és vissza is szokták, mint azt a YouTube-nézettség igazolja.Ezért is lenne ideális otthona a sorozatnak egy streamingplatform.

Május 6. és 10. között ismét az INPUT-on lesznek jelen, a közszolgálati műsorok nemzetközi konferenciáján/fesztiválján (International Public Television Screening Conference), amit már negyven éve rendeznek meg, és aminek hivatalos programjában 2013-ban és 2018-ban is szerepeltek. Idén egyedüli magyar műsorként a legutóbbi, Okos világ alcímű évaduk tibeti epizódja került be az INPUT hivatalos programjába, amiben nem mellesleg Oscar-díjra jelölt dokumentumfilmek is indulnak, mert más országokban a közszolgálati televíziózás rangot és szakmaiságot jelent. Az On the Spot 300 alkotásból álló előválogatás után került be az utolsó kalapba, ahol 33 ország 87 műsora szerepel.

A nemzetközi konferenciát mindent évben máshol rendezik meg, a szervezők ezzel próbálják inspirálni a független és színvonalas közszolgálati televíziózást az egész világon. Az On the Spot például először 2013-ban El Salvadorban szerepelt a programban egy gázai filmjével, amely később elnyerte a legjobb dokumentumfilmnek járó Arany Nimfát is a monte-carlói Televíziós Fesztiválon. A versenyprogramba most bekerült epizódot Dharamshalában forgatták, Cseke Eszter és S. Takács András találkozott a dalai lámával is. Az MTVA megrendelésére készült 8 részes sorozat azt mutatta be, hogyan hat a telekommunikációs bumm a legkülönbözőbb közösségekre és kultúrákra, egy Srí Lanka-i törzstől a Himalájában meditáló buddhista szerzetesekig.

És hogy mi lesz még a konferencián, aminek 2010-es kiadását nálunk szervezte az akkori MTV (a program rém érdekes volt, tessék átböngészni), ha legközelebb lesz ilyen, ki nem hagyom)? Bemutatják az ARD és a Sky koprodukciójában készült Babilon Berlin egyik epizódját, amire az ARD nem volt rest 40 millió dolláros költségvetést szánni, és persze, hogy az eddigi legdrágább német televíziós produkció lett, de nem egy kertévé forgatta le, tetszenek érteni, ugye.

Az amerikai közszolgálati PBS a Frontline egy neonáci szervezetről szóló epizódját viszi, lesz az I Am Not Your Negro című történelmi, Martin Luther Kingről és más emberi jogi aktivisták életéről szóló dokumentumfilm is, amit Samuel L. Jackson narrált, és Oscar-díjra neveztek, és a Minding the Gap című, dettó amerikai dokumentumfilm három gördeszkás fiúról. Ez a film a Sundance Filmfesztiválon különdíjat kapott, majd szintén Oscar-díjra jelölték.