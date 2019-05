Dokumentumfilm készült a Trónok harca utolsó évadáról

Vészesen közeledik a sorozat utolsó része, de a rajongók nem maradnak majd Trónok harca nélkül, az HBO ugyanis egy dokumentumfilmet készített a nyolcadik évadról. A kétórás filmet a műfajban járatos Jeanie Finlays rendezte, és május 26-án, vagyis egy héttel az utolsó rész után lesz elérhető - írja az io9.

A Game of Thrones: The Last Watch tulajdonképpen egy werkfilm, azt mutatják be, hogy mi zajlott a kulisszák mögött, vagyis kik dolgoztak a háttérben, hogyan építették fel a gigantikus díszleteket, hogyan készültek a jelmezek és a fegyverek, hogyan reagáltak a szereplők, amikor elolvasták a forgatókönyvet, hogyan élték meg az utolsó forgatási napokat.