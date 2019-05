A címben szereplő mondat állítólag Lorne Michaels szájából hangzott el 1997-ben, és Chris Kattannak mondta a Diszkópatkányok című film forgatásával, pontosabban Amy Heckerling rendezővel kapcsolatban. A sztori Kattan Baby Don’t Hurt Me: Stories and Scars from Saturday Night Live című könyvében olvasható, amiből a Twitteren tett közzé részleteket egy újságíró.

Kattan, Michaels, Heckerling

A történet úgy kezdődött, hogy Kattan és Will Ferrel a Saturday Night Live című szórakoztató műsorban (olyasmi, mint a Gálvölgyi Show, csak vendégsztárokkal, és viccesen) már többször előadott, szkeccsükre alapozott film előkészítésén dolgozott, amikor kiderült hogy a rendezéssel a Spinédzserek című vígjátékot is jegyző Amy Heckerlinget bízta meg a stúdió. A közös munka elkezdődött, és Kattan szerint egy nap Heckerling azzal fordult hozzá, hogy "akkor dugunk ma este?" A komikus köpni-nyelni nem tudott, de elütötte a dolgot valami vicces válasszal, és azt hitte ennyiben marad a dolog.

Másnap viszont felhívta Lorne Michaels, aki a Saturday Night Live executive producereként eleve Kattan főnöke volt, a film egyik producereként meg pláne, azzal nyitott, hogy a stúdiónak (Paramount) nagyon fontos Heckerling, és ha kiszállna a filmből, akkor a stúdió elzárja a pénzcsapot.

Chris, nem mondom, hogy dugd meg, de ártani nem árthat

- folytatta Michaels Kattan szerint, aki azonnal jelezte, hogy ezt Ferrellel is megbeszélné, mire Michaels azt javasolta, hogy inkább ne.

Gyámoltalan voltam és gyenge. A mai napig rosszul vagyok, ha eszembe jut a beszélgetés, és az, mekkora hatalma volt Michaelsnek felettem.

Pár héttel és egy Heckerling kezdeményezte smárolással később Kattan lefeküdt a rendezővel. "Amy viccesnek tartotta, ha Lorne íróasztalán dugom meg, de közöltem vele, hogy azt azért ne, így az irodában álló díványon estünk egymásnak. Igen, ez volt az én szereposztó díványom." A filmet végül nem Heckerling, hanem John Fortenberry rendezte, a nő producerként viszont maradt a projekt mellett. "Vonzott Amy, nem tagadom, de ez az egész, és az, ahogy Lorne a befolyását felhasználta, a mai napig kiborít."