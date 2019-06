A köztévé már a Besh o droM-tól is retteg

Eljutottunk oda, hogy a Kobuci kertben éppen fennállása huszadik évfordulójának megünneplésére készülő világzenei formáció, a Besh o droM, sem mehet be úgy egy köztévés műsorba, jelen esetben az M5 Kult 30 című produkciójába, hogy ne kellene végiggondolniuk, vajon van-e valami olyasmi valamelyik klipjükben vagy számukban, ami Odafent kiverheti a biztosítékot és amitől Idelent meg minden szerkesztőnek tele lesz a gatyája.

A zenekar zenéjében különböző kelet-európai és balkáni kultúrákból (magyar, cigány, román, szerb, bolgár, stb.) kiemelt népzenei elemek keverednek és találkoznak saját dallam- és ritmusvilágukkal, ami papíron nem annyira izgalmas, de élőben annál inkább. Rengeteget koncerteznek itthon és külföldön is, léptek már fel Oscar Peterson, Chick Corea, Al Di Meola, Keith Jairett vagy Marcus Miller társaságában is, a Montreal Jazz Fesztiválon pedig négy telt házas bulijuk volt. Egy brazil rendezőnek, Márcio-André De Sousa Haznak is megtetszett, amit játszanak, és készített egy videóklipet nekik, leginkább önkéntesekkel, minimális költségvetésből. Erről van szó:

Besh o droM - Vaságy

Nos, ez az a klip, amire a köztévében nemet mondtak. A rendező a Facebookon június 4-én kora este tett ki egy posztot, amiben cenzúrát emlegetett a klippel kapcsolatban. Először arra gondoltunk, hogy magát a klipet csonkította meg a fortélyos félelem szorgos kis keze, de nem, az előzetes ígérettel ellentétben egyszerűen nem mutatták be. De Souza Haz az Indexnek cseten azt mondta, hogy értetlenül áll a dolog előtt, és azt is megjegyezte, hogy ilyesmivel eddig még nem találkozott. "Az volt az ígéret, hogy a klipet levetítik a műsorba, rohantunk az utómunkával, hogy időben meglegyen. Beküldtük reggel, egy szóval sem jelezték, hogy valami nem jó, vagy nem tetszik, a zenekar bement délután, és ott derült ki, hogy nem hajlandók leadni."

A videó főszereplője egy pár, melynek tagjai rádöbbennek, hogy egy Monopoly táblán élnek, amin a pénzemberek és a politika úgy játszik az életükkel, mint egy társasjáték bábuival. És igen, a szövegben szerepel a

valamennyi de ronda, de disznó / mind az Országházba de való

két sor, és a végén a Sex Pistols No Future című nótájának refrénjére az utcán bohóckodó "tömeg" legyűri az urakat, de ez inkább valamiféle osztályharcos parafrázis, semminthogy a Fidesz vagy ki tudja ki vagy kik ellen indított offenzíva. A rendező azt mondta, hogy ebben az egészben őt a félelem ijesztette meg leginkább, az, hogy a tartalom láttán a stábból is kiszálltak munkatársak, mások pedig a stáblistáról vetették le a nevüket.

Szerintem nem kényelmetlen ez a videó senkinek. Politikai tanmesének szántam, de sokkal kevésbé politikus vagy szókimondó, mint egy Rammstein- vagy Marilyn Manson-videó.

A zenekart vezető Pettik Ádám az Indexnek megerősítette a rendező szavait:

Úgy volt hogy premier lesz, örültünk, kitettük Facebookra is. Bementünk a stúdióba, semmi szólás, lejátszottunk három számot élőben, majd jött a beszélgetés, de előtte a szerkesztő (a stáblista tanúsága szerint Milus Katalin) megkérdezte tőlünk, hogy melyik klipet is szeretnénk. Mondtam, hogy ezt az újat, mire közölte, hogy tartalmi kifogások miatt nem kerülhet adásba. Én ezek után képtelen voltam beülni a beszélgetésre, a szaxofonosunk vette át a helyemet. Élő adás volt, utólag bánom hogy nem hívtam meg a Kobuciba az összes MTA-tagot és CEU-n tanító professzort.

A tartalmi problémákat nem ecsetelték nekik, ahogy azt sem, pontosan ki döntött a klip letiltásról. "Ez egy antikapitalista szám, a szövegében is erre van utalás, de hát, ők belegondoltak ezt-azt."

Hogy aztán ez a klip leadható-e az M5-ön, és ha nem, miért nem, azt önökre bízzuk, szavazzunk, Béláim, ingyen van!

Kérdéseinket elküldtük az MTVA sajtóosztályának is, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.