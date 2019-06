Pauley Perrette azt állítja, Mark Harmon megverte az NCIS forgatásán

NEM! SOHA TÖBBÉ NEM MEGYEK VISSZA! (Ne kérleljetek!) Rettegek Harmontól és attól hogy bántalmaz. Rémálmaim vannak erről. Az új sorozatom forgatásán BIZTONSÁGBAN ÉS BOLDOG VAGYOK.

Ez a Twitter-üzenet tett pontot annak a 2017-es sztorinak a végére, ami arról szólt, hogy vajon Perrette, aki az NCIS című sorozatban 15 évadon át alakította Abbyt (teljes nevén: Abigail Sciuto), melyik stábtagtól, színésztárstól vagy producertől rettegve csapta be maga mögött az ajtót. Az októberi bejelentés után Perrette tavaly májusban, dettó a Twitteren közölte, hogy az elkövető olyan hatalommal bír, hogy nem tud ellene mit tenni. Megerősíti, hogy többszörösen bántalmazták és ezért távozott, de ennél több részletet nem árult el.

A CBS akkor elismerte, hogy a színésznő jelezte a stúdió felé, hogy többször is bántalmazták a forgatáson, és nem szóban, hanem fizikálisan. A sorozatot gyártó CBS hivatalos reakciója az, hogy nagyon komolyan vizsgálódtak az ügyben, de valószínűleg nem találtak semmit. Perrette akkor egy újabb Twitter-üzenetben azt írta, hogy a CBS mindig is támogatta őt, és nem velük van problémája.

Hanem, ahogy az most kiderült, Mark Harmonnal.

A Twitterre Perrette pár fotót is kirakott, amin állítólag az NCIS egyik stábtagja által elszenvedett sérülések (mokokli, varratok) láthatók, melyeket szintén Harmon okozott.

Azt hiszitek, nem számoltam a következményekkel? Dehogynem. EZ történt valakivel a stábból, én meg kinyitottam a számat, hogy elő ne forduljon még egyszer. A stábomat védtem! Aztán bántalmaztak, mert NEMET mondtam? És a munkámat is elvesztettem.

Ez egy picit zavaros, mert ha jól értjük, valaki (Harmon?) bántalmazott egy stábtagot, mire Perrette felszólalt, erre őt is megverték (Harmon?) és még s sorozatból is kirúgták. Korábban a narratíva az volt, hogy a színésznő magától távozott. Egy biztos: Harmon és Perrette a sorozat 14. évadának egy epizódjában sem volt egyszerre képernyőn. A színészek közötti feszültséget egy 2016-os incidens okozta, amikor is egy stábtagot Harmon kutyája megtépett.

Sem Harmon, sem a CBS nem nyilatkozik az ügyben.