Arany Nimfa-díjat kapott egy autista fiatalokról szóló dramedy Monte-Carlóban

A szokásos sztárparádés gálával ért véget az 59. Monte Carlo-i Tévéfesztivál, aminek záróakkordján (a megnyitóhoz hasonlóan) maga Albert herceg és felesége, Charlene hercegné is tiszteletét tette. A legtöbb időt Michael Douglas társaságában töltötték, aki egyre inkább hasonlít az apjára, és a fesztivál különdíjasaként volt jelen Monte-Carlóban, pedig a vörös szőnyegen megjelent egy német juhászkutya is.

A fesztivál maga remek hangulatban telt, és ugyanazt nyújtotta a 200-nál is több akkreditált újságírónak, mint korábban, azaz hozzáférést a világ televíziózásához, színészekhez, rendezőkhöz, írókhoz, és nemcsak az amerikaiakhoz, hanem az európai krémhez is, de erről majd később sok-sok interjúban számolunk be, csak győzzék majd olvasni.

Az idei év díjazottjai közül kiemelkedik az On The Spectrum című izraeli dramedy, ami letarolta a vígjáték kategóriát, a legjobb sorozat díja mellett a színészeknek járó Arany Nimfát is elvitte. A sorozat három autista tinédzserről szól, akik egy közös albérletben laknak. Az amerikai remake-jét Jason Katims (Friday Night Lights) készíti autista színészekkel (az izraeli eredetiben nem autistákkal dolgoztak). A legjobb drámasorozat a RAI/HBO koprodukcióban készült My Brilliant Friend lett, díjazták a Szökés Dannemorából című minisorozatot és főszereplőjét, Patricia Arquette-et, és Arany Nimfát kapott Richard Madden, a Bodyguard főszereplője is.

A díjazottak teljes listája (magyar induló sajnos idén nem volt):

A zsűri díjai

Legjobb minisorozat/film

Szökés Dannemorából

Legjobb színésznő (minisorozat/film)

Patricia Arquette - Szökés Dannemorából

Legjobb színész (minisorozat/film)

Grégory Montel - Thirst For Life

Legjobb dokumentumfilm

Dollar Heroes - North Korea’s Secret Slaves - A & O Buero Filmproduktion

A zsűri nagydíja

Crackdown: The “Rule Of Law” In China - NHK

Legjobb riport

Khashoggi Body Double - CNN

Legjobb élő hírműsor

Good Morning Britain - ITV Studios

Legjobb vígjátéksorozat

On The Spectrum - Yes TV Israel

Legjobb színésznő (vígjáték)

Naomi Levov - On The Spectrum

Legjobb színész (vígjáték)

Niv Majar -On The Spectrum

Legjobb drámasorozat

My Brilliant Friend RAI / HBO

Legjobb színésznő (dráma)

Vicky Krieps - Das Boot

Legjobb színész (dráma)

Richard Madden - Bodyguard

Nemzetközi közönségdíjak

Legjobb drámasorozat

Dr. Murphy -ABC Studios

Legjobb krimisorozat

Halálos fegyver - Warner Bros. Television

Legjobb Telenovella

From your heart to mine - India

Különdíjak

Rainier herceg Különdíja

Drowning in plastic - Raw TV

AMADE Különdíj

Yemen : kids and war - France

A Vörös Kereszt Nemzetközi Különdíja

Yemen : kids and war

SIGNIS Különdíj

War - Germany

A Monacói Vöröskereszt Különdíja

Care - United Kingdom

PeaceJam Különdíj

The price of free - USA

Életműdíj

Michael Douglas