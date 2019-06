Tévésorozatot csinálnának A partból

Jövőre lesz 20 éve, hogy megjelent A part című film Leonardo DiCaprio főszereplésével és a mostanában kissé nehéz időket élő Moby zenéjével, de most az Independentnek azt nyilatkozta a filmet rendező Danny Boyle, hogy már elkészült a forgatókönyv egy tévésorozathoz, amely a történet előzményeit mesélné el.

A sorozat forgatókönyvét az íróként, rendezőként és színészként (The Girlfriend Experience, Sun Don't Shine, Atlanta, Stranger Things, Alien: Covenant) is elég aktív Amy Seimetz jegyzi, és Boyle azt állítja, hogy még úgy is a film előzményeként szolgál a sorozat, hogy időben 20 évvel A part után játszódik.

Boyle azért hozzátette, hogy nem biztos abban, hogy a sorozatot berendelő FX tévécsatorna elég bátor ahhoz, hogy megvegye a produkció ötletét, szóval elképzelhető, hogy egészből nem lesz végül semmi.