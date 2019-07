Soha annyi Emmy-díjra nem jelöltek még tévét mint az HBO-t

137 jelölést kapott az HBO a szeptember 22-i Emmy-gálára, amit ugye a tévés Oscarnak is szoktak hívni, de mi nem fogjuk. Az Emmy-díjakat az amerikai Tévéakadémia osztja ki, az a szervezet, ami egyre kétségbeesettebben igyekszik az iszonyú gyorsan változó tévés piaccal lépést tartani - hol összevonva, hol szétválasztva kategóriákat - de hiába. A 2019-es nevezések azt mutatják, hogy a network tévék marginalizálódnak, és hűen tükrözik az amerikaiak tartalomfogyasztási szokásait, azaz HBO + Netlfix > mindenki más.

Tavaly a Netflix 112 nevezést kapott az HBO 108 jelölésével szemben, a gáláról pedig mindketten 23-23 díjjal távoztak. Tavaly viszont nem volt Trónok harca és Csernobil sem, így nem csoda, hogy az HBO 137 nevezéssel, új rekordot felállítva áll az élen idén. A Netflix 117 nevezése öttel több, mint tavaly, de ezt valószínűleg így is kisebbfajta kudarcnak tudják be - én is ideges lennék, ha egy évben 8 milliárd dollárt költenék sorozatfejlesztésre és gyártásra, de az ennek töredékéből dolgozó vetélytárs agyonver a jelölések számában.

Az HBO szekerét az alábbi sorozatok tolják erőteljesen:

Trónok harca (32)

Csernobil (19)

Barry (17)

Last Week Tonight With John Oliver, True Detective, Az alelnök (9)

Deadwood, Éles tárgyak (8)

Leaving Neverland, Utódlás (5)

A Netflix egy minisorozat, az Ava DuVernay rendezte When They See Us 16 nevezésének örülhet nagyon, illetve a Russian Dollnak (13), az Ozarknak (9), és a GLOW-nak (5).

És hogy mennyire erősek ezek ketten, íme a többi csatorna nevezéseinek számai:

NBC: 58 (hússzal kevesebb, mint tavaly),

Amazon: 47 (25-tel több, mint tavaly),

CBS: 43,

FX 32,

ABC 26,

Hulu 20,

Fox 18,

Showtime 18,

CNN 17,

VH1 14,

NatGeo 13,

AMC 11

Azaz 317 jelölésen osztozik 12 szolgáltató, 254-en pedig kettő. Biztos le lehet vonni valami következtetést belőle. További érdekességek:

a tévéfilmek és limitált sorozatok kategóriáiban a jelölések 40 százalékát brit gyártók kapták

míg tavaly 38 nem fehér jelölt volt a színészek és műsorvezetők kategóriáiban, idén 26-ra csökkent a számuk

először jelöltek fekete színészt a legjobb tévéfilmes/minisorozatos férfi alakítás díjára

ezek a kategóriák szólnak csak a fehérekről: legjobb színésznő (komédia), legjobb női mellékszereplő (dráma), legjobb férfi mellékszereplő (komédia), legjobb női mellékszereplő (komédia) és legjobb vendégszereplő (komédia)

a brit Fleabag című keserédes komédia első évada egy jelölést sem kapott, a második viszont 11-et

egész sokan kaptak két vagy több kategóriában is nevezést: Patricia Arquette, Sandra Oh, Fiona Shaw, Phoebe Waller-Bridge (3), Alex Borstein, Adam Sandler, John Mulaney, James Corden, Jimy Kimmel és Amy Poehler

a Trónok harca a 12 drámai mellékszereplő-jelölésből hetet kapott meg, Kit Harington és Emilia Clarke pedig először kapott jelölést - menten drámai főszerepre mindketten

a Trónok harca sorozatzáró epizódját a legjobb forgatókönyv díjára jelölték (nem röhög!)

egy furcsa szabály miatt A szolgálólány meséjének nem a kurrens, harmadik, hanem az előző évadának utolsó három része kapott 11 jelölést (2018 május 31 után kerültek adásba, így a 2018-as Emmy-re nem nevezhették őket)

Beyoncé Knowles Homecoming című koncertfilmje hat nevezést kapott.

A főbb kategóriák jelöltjei:

Dráma

Trónok harca

Rólunk szól

Better Call Saul

Bodyguard

Ozark

Póz

Utódlás

Megszállottak viadala

Komédia

Barry

The Marvelous Mrs. Maisel

Fleabag

Russian Doll

Schitt's Creek

A jó hely

Az alelnök

Limitált sorozat

Csernobil

Szökés Dannemorából

Fosse/Verdon

Éles tárgyak

When They See Us

Tévéfilm

Black Mirror: Bandersnatch

Brexit

Deadwood: The Movie

King Lear

My Dinner with Hervé

Férfi főszereplő (dráma)

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, Rólunk szól

Milo Ventimiglia, Rólunk szól

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Kit Harington, Trónok harca

Billy Porter, Póz

Női főszereplő (dráma)

Sandra Oh, Megszállottak viadala

Jody Comer, Megszállottak viadala

Emilia Clarke, Trónok harca

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, Rólunk szól

Robin Wright, House of Cards

Viola Davis, How To Get Away With Murder

Férfi főszereplő (komédia)

Anthony Anderson, Black-ish

Ted Danson, A jó hely

Bill Hader, Barry

Eugene Levy, Schitt's Creek

Michael Douglas, The Kominsky Method

Don Cheadle, Black Monday

Női főszereplő (komédia)

Rachel Borsnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Christina Applegate, Dead To Me

Natasha Lyonne, Russian Doll

Julia Louis-Dreyfus, Az alelnök

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Férfi mellékszereplő (dráma)

Nikolaj Coster-Waldau, Trónok harca

Peter Dinklage, Trónok harca

Alfie Allen, Trónok harca

Jonathan Banks, Better Call Saul

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Michael Kelly, House Of Cards

Chris Sullivan, Rólunk szól

Női mellékszereplő (dráma)

Lena Headey, Trónok harca

Gwendoline Christie, Trónok harca

Sophie Turner, Trónok harca

Maisie Williams, Trónok harca

Julia Garner, Ozark

Fiona Shaw, Megszállottak viadala

Férfi mellékszereplő (komédia)

Henry Winkler, Barry

Anthony Carrigan, Barry

Stephen Root, Barry

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Alan Arkin, The Kominsky Method

Tony Hale, Az alelnök

Női mellékszereplő (komédia)

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Betty Gilpin, GLOW

Anna Chlumsky, Az alelnök

Sian Clifford, Fleabag

Olivia Colman, Fleabag

Sarah Goldberg, Barry

Férfi főszereplő (limitált sorozat/tévéfilm)

Mahershala Ali, True Detective

Benicio Del Toro, Szökés Dannemorából

Hugh Grant, A Very English Scandal

Jared Harris, Csernobil

Jharrel Jerome, When They See Us

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Női főszereplő (limitált sorozat/tévéfilm)

Amy Adams, Éles tárgyak

Patricia Arquette, Szökés Dannemorából

Aunjanue Ellis, When They See Us

Niecy Nash, When They See Us

Joey King, The Act

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Férfi mellékszereplő (limitált sorozat/tévéfilm)

Asante Blackk, When They See Us

Michael K. Williams, When They See Us

John Leguizamo, When They See Us

Paul Dano, Szökés Dannemorából

Stellan Skarsgård, Csernobil

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Női mellékszereplő (limitált sorozat/tévéfilm)

Patricia Arquette, The Act

Marsha Stephanie Blake, When They See Us

Vera Farmiga, When They See Us

Patricia Clarkson, Éles tárgyak

Margaret Qualley, Fosse/Verdon

Emily Watson, Csernobil

Talkshow