Elérhetetlen lett a Lovasira kifakadó kormánypropagandista Facebook-oldala

Egészen furcsa dolgok történnek Szentesi Zöldi László kormánypropagandista körül, mióta egy Facebook-bejegyzésben kifakadt az idei Tusványos fesztivál fellépői miatt, és megrótta a rendezvény erdélyi szervezőit:

Óriási tévedés, ha azt hiszitek, korrektek vagytok, amikor balra és jobbra is nyittok. Valójában arról tesztek tanúbizonyságot, hogy továbbra sem értitek ezt a mi magyar világunkat. Magánbeszélgetésekben, nyilvánosan még mindig a valaha volt népszavazást siratjátok, mintha azóta nem billent volna helyre az igazság az állampolgárság megadásával. De még mindig fáj nektek, hogy lerománoznak titeket. Hogy tizenvalahány éve kivetett benneteket a magyarság családjából néhány közénk csöppent fattyú. Erre meghívjátok a hazai liberálisok sztárjait. Nem először. Rendszeresen. Az Orbán-és magyarfóbiás alibi előadókat. És nem hívtok meg olyan előadókat, akikre háromszor ekkora az igény, és nem mellesleg zenéjük, üzeneteik régóta ott fészkelnek a magyar szívekben. Nekem persze, mindegy. Csak tudjátok, a következő lerománozásban majd a ti most kifizetett lejeitek, forintjaitok is benne lesznek. Ti is emeltetek egyet a hazai liberális kultúrán. Ami ellen mi több évtizede - értetek is - harcolunk.

- idézi a HVG Szentesi Zöldit, aki a bejegyzését követő sajtófigyelem után először törölte a posztot, majd elérhetetlenné vált a 8800 lájkos Facebook-oldala is. A posztja eltűnését azzal magyarázta később, hogy megunta olvasni a hülyeségeket, és törölte a bejegyzést, de azt egyelőre nem tudni, hogy miért vált elérhetetlenné a saját Facebook-oldala. Az utókornak viszont megmaradt Szentesi Zöldi egyik kommentje azzal kapcsolatban, hogy Lovasi, a Quimby vagy Koncz Zsuzsa helyett kiket látna szívesebben az eseményen:

Fotó: Facebook

Erdélyben egyébként nemrég az NKA támogatásával lépett fel egy közismert szkinhed banda, ami után a könnyűzenei kollégiumba Kásler Miklós kinevezésével bekerülő, Mi Hazánkos Gőbl Gábort kitették a kulturális támogatásokat szétosztó szervezetből.

Az eset azért is nagyon furcsa, mert a Quimby azután lépett fel újra Tusványoson, hogy a saját rajongóik ugyanezért egyszer már csúnyán kikezdték őket, és Lovasi András sem arról ismert, hogy véka alá rejtené a kritikus véleményét a kormánnyal szemben. Ehhez képest a Kiscsillag frontembere a 444-nek egy meglehetősen távolságtartó interjút adott Tusványosról, amiben azt mondta, egyformán idegesítő számára a szélsőjobboldali és a szélsőliberális "hörgés", de még a kormánymédia legalját képviselő Ripost is kedves, jó hangulatú videós cikkben számolt be a zenész ottani koncertjéről.

Szentesi Zöldi László

Hogy a téboly teljes legyen, a 444-en Tamás Gáspár Miklós erdélyi születésű filozófus teljes erőből szállt bele Lovasiba, amiért a portálnak adott interjújában egyenlőségjelet tett a két oldal közé.

Szabad vagy, Lovasi. Annyira kiegyezhetel a legótvarosabb, népellenes, posztfasiszta rendszerrel, hogy a szemed – meg a rajongóid szeme – kiguvad belé. Ott dudorászol kesernyésen és függetlenül, ahol Bayer Zsolt és Orbán Viktor, és ki vállalkoznék rá, hogy hörögjön abban a zajban, a németek nem értenek Európához, hát már a Quimby is ott volt többször, helyes fiúk (és lányok) vagytok ti mind, nincs semmi baj, csókoltatom az utódállamokat, ki merne beléd szólni, Lovasi. Szabadság, függetlenség, személyes szuverenitás, ez mind a tiéd – ráadásul ez pont az a „szélsőliberális” hörgés, amelynek saját alapelvei szerint nem szabad rád vonatkoznia, kedves Lovasi.

- utal arra az írásban TGM, hogy Lovasi elmondta, hogy őt a szélsőliberálisok legalább annyira zavarják mint a szélsőjobboldaliak. TGM végül azzal zárja a sorait, hogy