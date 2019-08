Tízrészes sorozat lesz Stephen King Végítéletéből

King 1152 oldalas (keménytáblás verzióban!) posztapokaliptikus horrorregényéből 1994-ben az ABC már forgatott egy minisorozatot, ráadásul kifejezetten jól sikerültet - talán azért (is), mert ő maga írta a forgatókönyveket, de a szereposztás is tök jó volt Gary Sinise-szel, Rob Lowe-val, Molly Ringwalddal és még vagy 30 másik színésszel. A világméretű járvány utáni pusztulásban kiutat kereső túlélők története az örök jó vs. gonosz küzdelemmel megspékelve a mai napig az egyik legjobb King-adaptációnak számít.

És hogy ez a CBS All Access nevű stremingszolgáltatójára készülő új feldolgozás esetén is így legyen, King ezúttal is dolgozik a sorozaton, sőt, az utolsó részt ő maga írja, ráadásul egy vadonatúj befejezést is írni fog a sztorihoz, ami majd egy picivel teljesebb képet ad a túlélők sorsáról.

A szereposztás egy része már megvan, James Marsden (Westworld) lesz Stu Redman (eredetileg Gary Sinise), Amber Heard (Aquaman) alakítja Nadine Crosst (Laura San Giacomo), Odessa Youngra (A Million Little Pieces) osztották Frannie Goldsmith-t (Molly Ringwald), és Henry Zaga (13 Reasons Why) lesz Nick Andros (Rob Lowe). A soroza IMDb-oldala szerint Marylin Manson, Whoopie Goldberg és Greg Kinnear is feltűnik majd benne, de hogy ki lesz Flagg, az egyik legfélelmetesebb tévés gonosz evör, azt még nem tudni.

A bemutató dátuma egyelőre nem ismert.