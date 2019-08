Mostantól úgy kell csinálni a dolgokat, ahogy Jennifer Aniston akarja

A tervek szerint legalább öt sorozattal fog indulni idén ősszel az Apple saját készítésű streamingszolgáltatása, az Apple TV+, és a legnagyobb dobás valószínűleg a The Morning Show című, tízrészes dráma lesz, amihez most jött is előzetes.

A The Morning Show a címéhez hűen egy reggeli tévéműsorról fog szólni, pontosabban annak a gyártóiről és műsorvezetőiről. Steve Carrell játssza azt a műsorvezetőt, akit - feltehetőleg szexuális zaklatás miatt - kipaterolnak, a helyére érkező Reese Witherspoon pedig nem fogja megkönnyíteni a műsorban maradt társa, Jennifer Aniston dolgát. A három sztár mellett olyanok tűnnek fel még a sorozatban, mint Billy Crudup, illetve Mark Duplass.

A The Morning Show készítői között olyanok találhatóak, mint Mimi Leder (Vészhelyzet, A hátrahagyottak) és David Frankel (Az ördög Pradát visel).

Az Apple TV+ elvileg idén ősszel indul, de még nem tudni, hogy pontosan mennyibe fog kerülni, illetve mi lesz a választék.