Az RTL Klub 2020-ra már három új sorozatot jelentett be

Kolosi Péter, az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese, egyben programigazgatója a Nagy Kreatív Márkanap konferencián jelentette be, hogy az RTL továbbra is az első számú hazai sorozatgyártó csatornaként szándékszik jelentkezni, és ennek megfelelően folytatják az eddigi, 90 százalékosan bevált sormintát.

Az újkori magyar tévés sorozatkaland az HBO-n indult a Társas játékkal és a Terápiával, amit ott az Aranyélet követett, az RTL-n pedig a Válótársak című holland alvázra felhúzott karaktercentrikus dramedy. Aztán A mi kis falunk rárúgta az ajtót az addig a sorozatok láttán csak tétován legyintgető többi tévére is, és jött a Korhatáros szerelem (TV2), az Egynyári kaland (MTVA), a Csak színház és más semmi (MTVA), a Tóth János (MTVA), a Bogaras szülők (TV2), a 200 első randi (Viasat), A tanár (RTL), az Ízig-vérig (Viasat), a Drága örökösök (RTL), az Avilág (RTL) és legutóbb a Jófiúk (RTL). Ez azért nem rossz menet, akárhonnan is nézzük.

Az RTL 2020-ra három újdonságot jelentett be, és melléjük a Drága örökösök folytatását is, de lesz harmadik Tanár-évad, és folytatódni fog a Mi kis falunk is természetesen. A Jófiúk vélhetően az első évad nézettségétől függően térhet vissza, de nem nagyon fogadnék ellene, ha muszáj lenne pénzt tenni rá.

A három újdonság: